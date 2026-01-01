Morphic é um mecanismo de busca de código aberto com IA que combina grandes modelos de linguagem com pesquisa web em tempo real para produzir respostas estruturadas e com fontes citadas. Em vez de uma lista ranqueada de links, o Morphic lê e sintetiza o conteúdo da web para que os usuários obtenham uma resposta direta com referências que podem verificar. Ele suporta modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Ollama locais, permitindo que você escolha o backend de IA que melhor se adapta às suas necessidades.

Hospedar o Morphic por conta própria mantém cada consulta de pesquisa e histórico de conversas em seu próprio servidor. Esta implantação inclui o SearXNG como backend de pesquisa, então nenhuma assinatura externa de API de pesquisa é necessária — apenas uma chave de provedor de IA e seu VPS.