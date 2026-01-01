Implante Morphic com instalação em um clique.
Mecanismo de busca de IA de código aberto que entrega respostas generativas e citadas em vez de listas de links.
Escolha um plano VPS para Morphic
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Morphic
Morphic é um mecanismo de busca de código aberto com IA que combina grandes modelos de linguagem com pesquisa web em tempo real para produzir respostas estruturadas e com fontes citadas. Em vez de uma lista ranqueada de links, o Morphic lê e sintetiza o conteúdo da web para que os usuários obtenham uma resposta direta com referências que podem verificar. Ele suporta modelos OpenAI, Anthropic, Google Gemini e Ollama locais, permitindo que você escolha o backend de IA que melhor se adapta às suas necessidades.
Hospedar o Morphic por conta própria mantém cada consulta de pesquisa e histórico de conversas em seu próprio servidor. Esta implantação inclui o SearXNG como backend de pesquisa, então nenhuma assinatura externa de API de pesquisa é necessária — apenas uma chave de provedor de IA e seu VPS.
Morphic: principais recursos
Respostas geradas com citações
Morphic sintetiza informações de múltiplas fontes e apresenta uma resposta estruturada com citações no texto, para que os usuários possam ler e verificar cada afirmação.
Suporte de IA multiprovedor
Alterne entre OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini ou uma instância local do Ollama sem alterar a interface — basta atualizar sua chave de API.
Histórico de chat persistente
Cada conversa de pesquisa é salva no PostgreSQL, para que os usuários possam retornar a conversas anteriores, continuar com perguntas de acompanhamento e compartilhar resultados via link.
Pesquisa privada incluída
O SearXNG está incluído como o backend de pesquisa web, o que significa que nenhuma assinatura de API de pesquisa é necessária e as consultas nunca chegam a provedores de pesquisa comerciais.
Perguntas de acompanhamento
Morphic suporta conversas multi-turno dentro de um tópico de busca, permitindo que os usuários refinem, expandam ou redirecionem qualquer resposta sem precisar recomeçar.
Por que executar Morphic na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.