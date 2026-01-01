RosarioSIS é um Sistema de Informação Estudantil gratuito e de código aberto, desenvolvido para escolas, distritos escolares e centros de treinamento que precisam gerenciar todo o ciclo de vida do estudante em um só lugar. Ele abrange admissões, agendamento, relatórios de notas, frequência, disciplina, faturamento, serviço de alimentação e mais de uma dúzia de outros módulos — tudo acessível a partir de uma interface web responsiva que funciona em celulares, tablets e desktops.

Hospedar o RosarioSIS em seu VPS mantém registros estudantis sensíveis, notas e dados financeiros sob seu controle direto, sem taxas por estudante ou bloqueio de fornecedor de nuvem. A implantação inclui PostgreSQL e vem pré-configurada com rótulos Traefik para roteamento HTTPS automático.