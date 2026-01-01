Implante o RosarioSIS com instalação em um clique.
Sistema de informações estudantis de código aberto para gerenciar notas, horários, frequência, faturamento e serviço de alimentação.
Escolha um plano VPS para RosarioSIS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RosarioSIS
RosarioSIS é um Sistema de Informação Estudantil gratuito e de código aberto, desenvolvido para escolas, distritos escolares e centros de treinamento que precisam gerenciar todo o ciclo de vida do estudante em um só lugar. Ele abrange admissões, agendamento, relatórios de notas, frequência, disciplina, faturamento, serviço de alimentação e mais de uma dúzia de outros módulos — tudo acessível a partir de uma interface web responsiva que funciona em celulares, tablets e desktops.
Hospedar o RosarioSIS em seu VPS mantém registros estudantis sensíveis, notas e dados financeiros sob seu controle direto, sem taxas por estudante ou bloqueio de fornecedor de nuvem. A implantação inclui PostgreSQL e vem pré-configurada com rótulos Traefik para roteamento HTTPS automático.
RosarioSIS: principais recursos
Notas e boletins
Acompanhe as tarefas, cálculos de notas ponderadas, períodos de avaliação e gere boletins e históricos escolares imprimíveis diretamente do sistema.
Controle de presença
Registre a frequência diária e por curso com códigos personalizados, depois gere relatórios de ausência e notifique os pais automaticamente por email.
Agendamento e rotação
Crie horários mestres, gerencie solicitações de cursos e atribua alunos a turmas com detecção de conflitos e restrições de sala e professor.
Cobrança e serviço de alimentação
Gerencie mensalidades, faturas, pagamentos e planos de refeição da cafeteria com saldos de conta por aluno e extratos imprimíveis.
Portais para pais e alunos
Dê às famílias seus próprios logins para visualizar notas, horários, frequência e tarefas sem expor os fluxos de trabalho da equipe de back-office.
Multilíngue e modular
Disponível em inglês, espanhol, francês e muito mais, com plugins opcionais para avaliações online, transcrições e criadores de relatórios personalizados.
Por que executar RosarioSIS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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