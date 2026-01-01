DocuSeal é uma plataforma de assinatura eletrônica de documentos gratuita e de código aberto que oferece os recursos essenciais de serviços comerciais como DocuSign e PandaDoc — posicionamento de campos de arrastar e soltar, múltiplos tipos de assinatura, lembretes automatizados e trilhas de auditoria completas — sem custos de assinatura ou taxas por documento.

Hospedar o DocuSeal em seu servidor VPS significa que seus contratos, acordos e documentos assinados são armazenados inteiramente em sua própria infraestrutura. Documentos comerciais sensíveis nunca passam por uma plataforma de terceiros, o que simplifica a conformidade com a LGPD e outros requisitos de proteção de dados, ao mesmo tempo em que oferece armazenamento ilimitado de documentos e capacidade de processamento.