SuperTokens é uma alternativa de código aberto a serviços de autenticação proprietários como Auth0 e Firebase Auth. Ele fornece uma API Core de backend com a qual suas aplicações se integram usando SDKs oficiais para React, Node.js, Python, Go e plataformas móveis. SuperTokens lida com login por e-mail/senha, fluxos sem senha, OAuth social, autenticação multifator, gerenciamento avançado de sessão com atualização automática de token e proteção contra ataques comuns de autenticação — tudo através de uma API bem documentada.

Hospedar o SuperTokens por conta própria significa que as credenciais de usuário e os dados de sessão permanecem em seu banco de dados PostgreSQL sob seu controle total, sem precificação por usuário que se torna desvantajosa à medida que sua aplicação cresce. Este template implanta o SuperTokens Core com PostgreSQL pronto para uso em produção.