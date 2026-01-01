Implante SuperTokens com instalação em um clique.
Backend de autenticação de código aberto com gerenciamento de sessão, login sem senha, OAuth social e MFA — uma alternativa auto-hospedada ao Auth0 e Firebase Auth.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SuperTokens
SuperTokens é uma alternativa de código aberto a serviços de autenticação proprietários como Auth0 e Firebase Auth. Ele fornece uma API Core de backend com a qual suas aplicações se integram usando SDKs oficiais para React, Node.js, Python, Go e plataformas móveis. SuperTokens lida com login por e-mail/senha, fluxos sem senha, OAuth social, autenticação multifator, gerenciamento avançado de sessão com atualização automática de token e proteção contra ataques comuns de autenticação — tudo através de uma API bem documentada.
Hospedar o SuperTokens por conta própria significa que as credenciais de usuário e os dados de sessão permanecem em seu banco de dados PostgreSQL sob seu controle total, sem precificação por usuário que se torna desvantajosa à medida que sua aplicação cresce. Este template implanta o SuperTokens Core com PostgreSQL pronto para uso em produção.
SuperTokens: principais recursos
Múltiplos métodos de autenticação
Suporta e-mail/senha, links mágicos sem senha e provedores OAuth sociais prontos para uso — adicione os fluxos que seus usuários esperam sem código personalizado.
Gerenciamento avançado de sessão
Gerencia a rotação de token, atualização automática e revogação de sessão de forma segura, protegendo os usuários contra sequestro de sessão e ataques de fixação.
Componentes de UI prontos
Componentes React, Vue e Angular prontos para uso para login, registro e redefinição de senha que combinam com a sua marca, sem construir interfaces de usuário de autenticação do zero.
Autenticação de múltiplos fatores
Adicione TOTP ou MFA baseado em e-mail a qualquer fluxo de autenticação, sem serviços de terceiros ou taxas adicionais por usuário.
Funções e permissões
Atribua funções aos usuários e aplique verificações de permissão na sua aplicação usando o gerenciamento de usuários integrado do SuperTokens e a API de funções.
Por que executar SuperTokens na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.