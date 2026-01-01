Strapi é o CMS headless de código aberto mais popular do mundo, confiado por mais de 800.000 desenvolvedores. Ele oferece um backend de gerenciamento de conteúdo totalmente personalizável com um painel de administração intuitivo de arrastar e soltar, APIs REST e GraphQL geradas automaticamente e um rico ecossistema de plugins. Ao contrário dos CMSs tradicionais que acoplam o conteúdo a um frontend fixo, o Strapi entrega conteúdo para qualquer canal — sites, aplicativos móveis, dispositivos IoT — através de APIs padrão.

Hospedar o Strapi em seu VPS elimina o preço por licença e os limites de taxa da API impostos por provedores de CMS gerenciados, enquanto lhe dá controle total sobre a arquitetura do seu conteúdo, armazenamento de dados e configuração de plugins. Este template combina o Strapi com o PostgreSQL 16 para confiabilidade pronta para produção.