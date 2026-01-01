Implante Strapi com instalação de um clique.
Líder em CMS headless de código aberto que gera automaticamente APIs REST e GraphQL a partir dos seus modelos de conteúdo, com um painel administrativo personalizável.
Escolha um plano VPS para Strapi
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Strapi
Strapi é o CMS headless de código aberto mais popular do mundo, confiado por mais de 800.000 desenvolvedores. Ele oferece um backend de gerenciamento de conteúdo totalmente personalizável com um painel de administração intuitivo de arrastar e soltar, APIs REST e GraphQL geradas automaticamente e um rico ecossistema de plugins. Ao contrário dos CMSs tradicionais que acoplam o conteúdo a um frontend fixo, o Strapi entrega conteúdo para qualquer canal — sites, aplicativos móveis, dispositivos IoT — através de APIs padrão.
Hospedar o Strapi em seu VPS elimina o preço por licença e os limites de taxa da API impostos por provedores de CMS gerenciados, enquanto lhe dá controle total sobre a arquitetura do seu conteúdo, armazenamento de dados e configuração de plugins. Este template combina o Strapi com o PostgreSQL 16 para confiabilidade pronta para produção.
Strapi: principais recursos
APIs geradas automaticamente
Strapi cria endpoints REST e GraphQL automaticamente quando você define tipos de conteúdo — sem a necessidade de codificação manual de API.
Criador de conteúdo de arrastar e soltar
Crie modelos de conteúdo complexos visualmente com campos, componentes e zonas dinâmicas sem tocar na base de código.
Controle de acesso baseado em função
Defina permissões granulares por tipo de conteúdo e função de usuário para que editores, gerentes e consumidores de API acessem apenas o que devem.
Biblioteca de mídias
Faça upload, organize e otimize imagens e arquivos em uma biblioteca de mídia centralizada com redimensionamento automático de imagens e conversão de formato.
Ecossistema de plugins
Estenda o Strapi com plugins do marketplace para autenticação, SEO, e-mail, pesquisa e muito mais — ou crie plugins personalizados para suas necessidades.
Conteúdo multilíngue
Gerencie conteúdo em vários idiomas com suporte i18n integrado, publicando cada localidade de forma independente para atender a públicos globais.
Por que executar Strapi na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.