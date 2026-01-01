Implante o slskd com instalação em um clique.
Cliente de código aberto baseado na web para a rede de compartilhamento de música e arquivos peer-to-peer Soulseek.
Escolha um plano VPS para slskd
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com slskd
slskd é um cliente moderno e de código aberto para a rede peer-to-peer Soulseek, entregue inteiramente através de uma interface web responsiva. Ele substitui os clientes desktop legados do Soulseek por um servidor auto-hospedado que você pode acessar de qualquer navegador, permitindo que você pesquise e baixe músicas, arquivos lossless e outros conteúdos compartilhados por milhões de usuários do Soulseek 24 horas por dia — mesmo quando seu desktop está desligado.
Auto-hospedar o slskd em um VPS significa que seus downloads são executados continuamente em segundo plano sem ocupar uma máquina local. Todas as configurações são gerenciáveis através da interface web integrada ou de um arquivo de configuração YAML remoto, dando a você controle total sobre diretórios compartilhados, filas de download, limites de transferência e permissões de usuário.
slskd: principais recursos
Interface Web
Gerencie pesquisas, downloads e transferências de qualquer navegador sem instalar um cliente de desktop.
Downloads contínuos em segundo plano
Executa como um servidor persistente para que os downloads em fila sejam concluídos mesmo quando sua máquina local estiver desligada.
Configuração remota
Ajuste todas as configurações ao vivo pela interface web ou editando um arquivo de configuração YAML remotamente sem reiniciar.
Gerenciamento de fila de transferência
Monitore filas de upload e download, defina limites de velocidade e priorize transferências a partir de um único painel.
Controles de usuário e compartilhamento
Defina quais diretórios compartilhar, defina privilégios por usuário e gerencie quem pode navegar ou baixar seus arquivos.
Por que executar slskd na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.