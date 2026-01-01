slskd é um cliente moderno e de código aberto para a rede peer-to-peer Soulseek, entregue inteiramente através de uma interface web responsiva. Ele substitui os clientes desktop legados do Soulseek por um servidor auto-hospedado que você pode acessar de qualquer navegador, permitindo que você pesquise e baixe músicas, arquivos lossless e outros conteúdos compartilhados por milhões de usuários do Soulseek 24 horas por dia — mesmo quando seu desktop está desligado.

Auto-hospedar o slskd em um VPS significa que seus downloads são executados continuamente em segundo plano sem ocupar uma máquina local. Todas as configurações são gerenciáveis através da interface web integrada ou de um arquivo de configuração YAML remoto, dando a você controle total sobre diretórios compartilhados, filas de download, limites de transferência e permissões de usuário.