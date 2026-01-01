Implante Kodi com instalação em um clique.
Servidor de biblioteca de mídia Kodi headless para centralizar e compartilhar seu banco de dados de mídia entre múltiplas instâncias do Kodi.
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O que você pode criar com Kodi
Esta implantação Kodi sem interface gráfica executa um servidor de biblioteca de mídia persistente sem um monitor, permitindo que múltiplos clientes Kodi em sua rede compartilhem um único banco de dados centralizado com MariaDB. Em vez de cada instância do Kodi manter sua própria biblioteca separada, todos os clientes se conectam ao banco de dados compartilhado para histórico de exibição unificado, classificações e metadados. Uma interface web integrada permite que você gerencie fontes de mídia, inicie varreduras da biblioteca e instale add-ons de qualquer navegador.
A auto-hospedagem em um VPS torna sua biblioteca Kodi compartilhada sempre disponível para cada cliente em sua rede, independentemente de qualquer outra máquina estar em execução. Conecte suas outras instalações do Kodi aos ports do banco de dados e da interface web da implantação para começar a compartilhar sua biblioteca.
Kodi: principais recursos
Biblioteca de Mídia Centralizada
Hospede um banco de dados de mídia compartilhado com MariaDB ao qual todos os seus clientes Kodi se conectam, eliminando bibliotecas duplicadas e mantendo o histórico de exibição sincronizado.
Gerenciamento baseado em navegador
Configure fontes de mídia, busque por novo conteúdo e gerencie add-ons através da interface web do Kodi sem precisar de um monitor físico.
Histórico de Visualização Unificado
Todos os clientes Kodi conectados compartilham o mesmo progresso de visualização, classificações e metadados, para que você possa retomar o conteúdo de qualquer dispositivo.
Servidor de Biblioteca Sempre Ativo
Rodar em um VPS mantém seu servidor de biblioteca disponível 24 horas por dia, mesmo quando computadores pessoais ou reprodutores de mídia estão desligados.
Gerenciamento de Complementos
Instale e gerencie Add-ons do Kodi remotamente pela interface web, estendendo a funcionalidade sem acesso direto ao container.
Por que executar Kodi na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.