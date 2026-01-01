Esta implantação Kodi sem interface gráfica executa um servidor de biblioteca de mídia persistente sem um monitor, permitindo que múltiplos clientes Kodi em sua rede compartilhem um único banco de dados centralizado com MariaDB. Em vez de cada instância do Kodi manter sua própria biblioteca separada, todos os clientes se conectam ao banco de dados compartilhado para histórico de exibição unificado, classificações e metadados. Uma interface web integrada permite que você gerencie fontes de mídia, inicie varreduras da biblioteca e instale add-ons de qualquer navegador.

A auto-hospedagem em um VPS torna sua biblioteca Kodi compartilhada sempre disponível para cada cliente em sua rede, independentemente de qualquer outra máquina estar em execução. Conecte suas outras instalações do Kodi aos ports do banco de dados e da interface web da implantação para começar a compartilhar sua biblioteca.