Implante o Paisa com um clique.
Rastreador de finanças pessoais de código aberto usando contabilidade de dupla entrada para visibilidade completa sobre ativos, despesas e patrimônio líquido.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Paisa
Paisa é um rastreador de finanças pessoais auto-hospedado, construído no modelo de contabilidade de dupla entrada. Ele oferece uma visão precisa e completa das suas finanças — ativos, passivos, receitas, despesas e patrimônio líquido — rastreados usando arquivos de diário de texto simples que você possui integralmente. Ao contrário dos aplicativos financeiros baseados em nuvem, todos os seus dados permanecem no seu próprio servidor, sem taxas de assinatura e sem que terceiros acessem seus registros financeiros.
A interface web transforma seu diário contábil em painéis interativos: detalhamento de despesas por categoria, gráficos de alocação de ativos, projeções de metas de aposentadoria e acompanhamento do retorno de investimentos para fundos mútuos e ações. O suporte a múltiplas moedas lida com finanças distribuídas por diferentes países ou classes de ativos.
Paisa: principais recursos
Contabilidade de partidas dobradas
Cada transação é registrada com entradas de débito e crédito correspondentes, oferecendo a você um rastreamento matematicamente preciso que detecta erros automaticamente.
Painel de patrimônio líquido
Uma única visualização agrega todos os ativos e passivos ao longo do tempo, mostrando como sua posição financeira geral muda mês a mês.
Acompanhamento do retorno do investimento
Acompanhe o desempenho de fundos mútuos e ações com cálculos XIRR para que você sempre saiba o retorno anualizado real de cada investimento.
Análise de orçamento vs. realizado
Compare os gastos planejados com as despesas reais por categoria para identificar para onde seu dinheiro realmente vai em comparação com onde você planejou gastá-lo.
Arquivos de dados de texto simples
Todos os dados financeiros são armazenados em arquivos de diário legíveis por humanos que você pode editar, controlar a versão e fazer backup independentemente do aplicativo.
Por que executar Paisa na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.