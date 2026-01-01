Paisa é um rastreador de finanças pessoais auto-hospedado, construído no modelo de contabilidade de dupla entrada. Ele oferece uma visão precisa e completa das suas finanças — ativos, passivos, receitas, despesas e patrimônio líquido — rastreados usando arquivos de diário de texto simples que você possui integralmente. Ao contrário dos aplicativos financeiros baseados em nuvem, todos os seus dados permanecem no seu próprio servidor, sem taxas de assinatura e sem que terceiros acessem seus registros financeiros.

A interface web transforma seu diário contábil em painéis interativos: detalhamento de despesas por categoria, gráficos de alocação de ativos, projeções de metas de aposentadoria e acompanhamento do retorno de investimentos para fundos mútuos e ações. O suporte a múltiplas moedas lida com finanças distribuídas por diferentes países ou classes de ativos.