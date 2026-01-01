Implante autobrr com instalação em um clique.
Ferramenta moderna de automação de download que monitora canais IRC de indexadores em tempo real para baixar torrents no momento em que são anunciados.
Escolha um plano VPS para autobrr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com autobrr
O autobrr é uma plataforma de automação de download de próxima geração para torrents e usenet que consolida a funcionalidade de ferramentas como autodl-irssi, trackarr e flexget em uma única solução moderna. Ele se conecta a canais IRC de indexadores onde novos lançamentos são anunciados no instante em que são carregados, aplica suas regras de filtro e encaminha arquivos torrent correspondentes para o seu cliente de download escolhido — tudo em tempo real, sem atrasos de sondagem.
Hospedar o autobrr em um VPS garante monitoramento 24 horas de canais IRC com conexões persistentes que uma máquina doméstica com IP dinâmico ou tempo de inatividade programado não consegue manter de forma confiável. A execução contínua em infraestrutura dedicada significa que sua automação nunca perde uma janela de freeleech, um lançamento com seeders limitados ou uma oportunidade de ratio sensível ao tempo em trackers privados.
autobrr: principais recursos
Monitoramento IRC em tempo real
Conexões persistentes aos canais de anúncio IRC do indexador detectam novos lançamentos no instante em que são carregados, antes que os feeds RSS ou a sondagem da API os vissem.
Regras de filtro avançadas
Crie filtros complexos com base em tamanho, categoria, uploader, grupo de lançamento, resolução e padrões de regex personalizados para obter exatamente o que você quer e nada mais.
Suporte multicliente
Envie torrents capturados diretamente para qBittorrent, Deluge, Transmission, Radarr, Sonarr, Lidarr, ou pastas de monitoramento — roteando diferentes filtros para diferentes clientes automaticamente.
integração arr
A integração nativa com Radarr, Sonarr, Lidarr e Whisparr permite que o autobrr verifique se um lançamento é realmente desejado antes de fazer o download, eliminando o desperdício de largura de banda.
Estatísticas e histórico
Acompanhe as contagens de download, filtre as taxas de acerto e obtenha o histórico através da interface web para que possa ajustar suas regras e entender o desempenho da sua automação ao longo do tempo.
Por que executar autobrr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.