Implante DeepWiki Open com instalação em um clique.
Gerador de wiki de IA de código aberto que transforma qualquer repositório GitHub, GitLab ou Bitbucket em um site de documentação interativo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DeepWiki Open
O DeepWiki Open é uma implementação auto-hospedável do conceito original do DeepWiki que transforma automaticamente repositórios de código públicos ou privados em wikis lindamente organizadas e navegáveis. Ele analisa sua base de código, gera explicações abrangentes de arquitetura e módulos e renderiza diagramas interativos que mostram como os componentes se conectam — economizando horas de trabalho manual de documentação para as equipes.
A auto-hospedagem do DeepWiki Open mantém o código-fonte proprietário, embeddings e a documentação gerada em uma infraestrutura que você controla. Você traz suas próprias chaves de provedor LLM para Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, assim você paga apenas pela inferência que usa e evita enviar repositórios privados através de um SaaS de terceiros.
DeepWiki Open: principais recursos
Geração automática de wiki
Aponte-o para qualquer repositório GitHub, GitLab ou Bitbucket e obtenha uma wiki estruturada e com várias páginas sem escrever uma única linha de documentação manualmente.
Diagramas de arquitetura visual
Diagramas Mermaid são gerados junto com a prosa para visualizar o fluxo de dados, relacionamentos de módulos e caminhos de chamada, para que os leitores possam entender a base de código mais rapidamente.
Traga seu próprio LLM
Conecte Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou modelos Ollama locais para que você controle tanto a qualidade do modelo quanto o custo por token.
Suporte a repositórios privados
Autentique-se com tokens de acesso pessoal para analisar repositórios privados em infraestrutura de sua propriedade, mantendo o código proprietário fora de serviços de terceiros.
Recurso Ask integrado
Consulte o repositório indexado em linguagem natural com geração aumentada por recuperação que fundamenta as respostas em código-fonte real, não em suposições alucinadas.
Controle de acesso opcional
Ative a exigência de um código de autorização para restringir o acesso ao gerador de wiki ao executar em um domínio publicamente acessível.
Por que executar DeepWiki Open na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
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