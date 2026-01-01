O DeepWiki Open é uma implementação auto-hospedável do conceito original do DeepWiki que transforma automaticamente repositórios de código públicos ou privados em wikis lindamente organizadas e navegáveis. Ele analisa sua base de código, gera explicações abrangentes de arquitetura e módulos e renderiza diagramas interativos que mostram como os componentes se conectam — economizando horas de trabalho manual de documentação para as equipes.

A auto-hospedagem do DeepWiki Open mantém o código-fonte proprietário, embeddings e a documentação gerada em uma infraestrutura que você controla. Você traz suas próprias chaves de provedor LLM para Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, assim você paga apenas pela inferência que usa e evita enviar repositórios privados através de um SaaS de terceiros.