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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com DeepWiki Open

O DeepWiki Open é uma implementação auto-hospedável do conceito original do DeepWiki que transforma automaticamente repositórios de código públicos ou privados em wikis lindamente organizadas e navegáveis. Ele analisa sua base de código, gera explicações abrangentes de arquitetura e módulos e renderiza diagramas interativos que mostram como os componentes se conectam — economizando horas de trabalho manual de documentação para as equipes.

A auto-hospedagem do DeepWiki Open mantém o código-fonte proprietário, embeddings e a documentação gerada em uma infraestrutura que você controla. Você traz suas próprias chaves de provedor LLM para Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, assim você paga apenas pela inferência que usa e evita enviar repositórios privados através de um SaaS de terceiros.

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O que você pode criar com {name}

DeepWiki Open: principais recursos

Geração automática de wiki

Aponte-o para qualquer repositório GitHub, GitLab ou Bitbucket e obtenha uma wiki estruturada e com várias páginas sem escrever uma única linha de documentação manualmente.

Diagramas de arquitetura visual

Diagramas Mermaid são gerados junto com a prosa para visualizar o fluxo de dados, relacionamentos de módulos e caminhos de chamada, para que os leitores possam entender a base de código mais rapidamente.

Traga seu próprio LLM

Conecte Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou modelos Ollama locais para que você controle tanto a qualidade do modelo quanto o custo por token.

Suporte a repositórios privados

Autentique-se com tokens de acesso pessoal para analisar repositórios privados em infraestrutura de sua propriedade, mantendo o código proprietário fora de serviços de terceiros.

Recurso Ask integrado

Consulte o repositório indexado em linguagem natural com geração aumentada por recuperação que fundamenta as respostas em código-fonte real, não em suposições alucinadas.

Controle de acesso opcional

Ative a exigência de um código de autorização para restringir o acesso ao gerador de wiki ao executar em um domínio publicamente acessível.

Por que executar DeepWiki Open na Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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