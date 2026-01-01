RAGflow é um motor de geração aumentada por recuperação pronto para produção, construído em torno de uma compreensão profunda de documentos. Ao contrário das implementações básicas de RAG que tratam documentos como texto simples, o RAGflow realiza a análise de PDFs, planilhas, apresentações e imagens com reconhecimento de layout para preservar o significado de tabelas, figuras e conteúdo estruturado antes da indexação.

Hospedar o RAGflow em seu próprio servidor VPS mantém seus documentos privados e oferece controle total sobre os provedores de LLM, estratégias de chunking e pipelines de recuperação. O grafo de conhecimento integrado e os backends GraphRAG desbloqueiam o raciocínio entre documentos que a pesquisa vetorial plana não consegue igualar.