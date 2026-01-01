Implante RAGflow com instalação em um clique.
Mecanismo RAG de nível de produção com análise profunda de documentos, recuperação de grafo de conhecimento e suporte a múltiplos LLMs.
Escolha um plano VPS para RAGflow
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com RAGflow
RAGflow é um motor de geração aumentada por recuperação pronto para produção, construído em torno de uma compreensão profunda de documentos. Ao contrário das implementações básicas de RAG que tratam documentos como texto simples, o RAGflow realiza a análise de PDFs, planilhas, apresentações e imagens com reconhecimento de layout para preservar o significado de tabelas, figuras e conteúdo estruturado antes da indexação.
Hospedar o RAGflow em seu próprio servidor VPS mantém seus documentos privados e oferece controle total sobre os provedores de LLM, estratégias de chunking e pipelines de recuperação. O grafo de conhecimento integrado e os backends GraphRAG desbloqueiam o raciocínio entre documentos que a pesquisa vetorial plana não consegue igualar.
RAGflow: principais recursos
Análise profunda de documentos
A extração com reconhecimento de layout processa PDFs, arquivos Word, planilhas e imagens digitalizadas — preservando tabelas, figuras e a estrutura que os analisadores de texto simples destroem.
Recuperação de grafo de conhecimento
GraphRAG integrado e indexação de grafo de conhecimento permitem raciocínio entre documentos e consultas de relacionamento além do que a pesquisa de vetor plano suporta.
Suporte Multi-LLM
Conecte-se a OpenAI, Azure OpenAI, Ollama, Anthropic, Google e mais de 20 outros provedores sem reindexar seus documentos.
Estratégias de segmentação flexíveis
Escolha entre os modos de segmentação Geral, Perguntas e Respostas, Manual, Tabela e Artigo para corresponder à estrutura de cada tipo de documento para uma precisão de recuperação ideal.
Controle de acesso multiusuário
Permissões baseadas em função permitem que as equipes compartilhem bases de conhecimento enquanto mantêm coleções de documentos confidenciais restritas a usuários autorizados.
REST API e SDK
Uma API REST completa e um SDK oficial para Python permitem que você incorpore o RAGflow em seus próprios aplicativos e automatize pipelines de ingestão de documentos.
Por que executar RAGflow na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.