DumbDrop é um aplicativo de upload de arquivos deliberadamente minimalista da DumbWare.io, construído com a ideia de que compartilhar arquivos com um servidor não deveria exigir um sistema de contas, um armazenamento de objetos ou uma assinatura de nuvem. A interface é uma única zona de arrastar e soltar — arraste os arquivos para dentro, e eles serão salvos no disco em um diretório de upload configurado que você controla totalmente.

Apesar da pequena superfície, o DumbDrop oferece extras práticos como proteção opcional por PIN, suporte a upload de diretórios, limites de tamanho configuráveis, filtragem de extensão de arquivo e notificações do Apprise. A auto-hospedagem em um VPS mantém os arquivos enviados privados, remove as taxas de transferência por gigabyte de serviços de terceiros e oferece um ponto de entrega confiável para colaboradores que não têm acesso shell ou SFTP.