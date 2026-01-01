Implante o DumbDrop com um clique.
Carregador de arquivos básico de arrastar e soltar que envia arquivos diretamente para uma pasta — sem banco de dados, sem contas, sem complicações.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DumbDrop
DumbDrop é um aplicativo de upload de arquivos deliberadamente minimalista da DumbWare.io, construído com a ideia de que compartilhar arquivos com um servidor não deveria exigir um sistema de contas, um armazenamento de objetos ou uma assinatura de nuvem. A interface é uma única zona de arrastar e soltar — arraste os arquivos para dentro, e eles serão salvos no disco em um diretório de upload configurado que você controla totalmente.
Apesar da pequena superfície, o DumbDrop oferece extras práticos como proteção opcional por PIN, suporte a upload de diretórios, limites de tamanho configuráveis, filtragem de extensão de arquivo e notificações do Apprise. A auto-hospedagem em um VPS mantém os arquivos enviados privados, remove as taxas de transferência por gigabyte de serviços de terceiros e oferece um ponto de entrega confiável para colaboradores que não têm acesso shell ou SFTP.
DumbDrop: principais recursos
Envios de arrastar e soltar
Arraste um arquivo, vários arquivos ou uma pasta inteira para a página e a estrutura de diretórios original será preservada no disco.
Não é necessário banco de dados
Arquivos carregados são gravados diretamente em um diretório montado, então os backups são uma cópia simples da pasta e não há nada para migrar.
Proteção de PIN opcional
Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir uploads em servidores compartilhados sem configurar um sistema de autenticação completo.
Apprise notificações
Seja notificado através de qualquer canal compatível com Apprise sempre que um novo arquivo for adicionado, com modelos personalizáveis para nome do arquivo, tamanho e uso de armazenamento.
Listagem e limpeza de arquivos
Ative o navegador de arquivos opcional para baixar ou excluir arquivos enviados diretamente da interface web sem acesso SSH.
Extensão e limites de tamanho
Restrinja os tipos de arquivo aceitos e limite os tamanhos de upload para manter a área de upload alinhada com como você pretende que ela seja usada.
Por que executar DumbDrop na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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