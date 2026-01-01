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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com GLPI

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) é uma plataforma de Gerenciamento de Serviços de TI de código aberto abrangente que combina inventário de ativos, sistema de tickets de help desk, rastreamento de licenças de software e gerenciamento de mudanças em uma única aplicação web. Ele suporta mais de 70 idiomas e um ecossistema de plugins com mais de 150 extensões, adaptando-se a operações de TI de qualquer tamanho.

Hospedar o GLPI em seu VPS remove os custos de licenciamento por usuário e mantém os dados confidenciais da infraestrutura de TI sob controle organizacional. Esta implantação inclui o MariaDB para armazenamento confiável. Após a implantação, conclua o assistente de configuração em seu navegador usando as credenciais do banco de dados exibidas durante o processo de implantação.

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O que você pode criar com {name}

GLPI: principais recursos

Inventário de ativos de TI

Rastreie servidores, estações de trabalho, dispositivos móveis, equipamentos de rede e licenças de software em um inventário centralizado com descoberta automática.

Sistema de tickets de suporte

Gerencie solicitações de usuário, incidentes e solicitações de mudança com fluxos de trabalho personalizáveis, rastreamento de SLA e notificações por e-mail.

Gerenciamento de licenças de software

Monitore o uso de licenças, acompanhe a conformidade e otimize os custos de software em toda a sua organização.

Base de Conhecimento

Documente soluções e crie recursos de autoatendimento para que os usuários possam resolver problemas comuns sem abrir chamados.

Marketplace de Plugins

Amplie o GLPI com mais de 150 plugins da comunidade, abrangendo integrações, relatórios e fluxos de trabalho ITSM especializados.

Por que executar GLPI na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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