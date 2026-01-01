Implante GLPI com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de ativos de TI e help desk de código aberto para rastreamento de infraestrutura e gerenciamento de tickets de suporte.
Escolha um plano VPS para GLPI
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com GLPI
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) é uma plataforma de Gerenciamento de Serviços de TI de código aberto abrangente que combina inventário de ativos, sistema de tickets de help desk, rastreamento de licenças de software e gerenciamento de mudanças em uma única aplicação web. Ele suporta mais de 70 idiomas e um ecossistema de plugins com mais de 150 extensões, adaptando-se a operações de TI de qualquer tamanho.
Hospedar o GLPI em seu VPS remove os custos de licenciamento por usuário e mantém os dados confidenciais da infraestrutura de TI sob controle organizacional. Esta implantação inclui o MariaDB para armazenamento confiável. Após a implantação, conclua o assistente de configuração em seu navegador usando as credenciais do banco de dados exibidas durante o processo de implantação.
GLPI: principais recursos
Inventário de ativos de TI
Rastreie servidores, estações de trabalho, dispositivos móveis, equipamentos de rede e licenças de software em um inventário centralizado com descoberta automática.
Sistema de tickets de suporte
Gerencie solicitações de usuário, incidentes e solicitações de mudança com fluxos de trabalho personalizáveis, rastreamento de SLA e notificações por e-mail.
Gerenciamento de licenças de software
Monitore o uso de licenças, acompanhe a conformidade e otimize os custos de software em toda a sua organização.
Base de Conhecimento
Documente soluções e crie recursos de autoatendimento para que os usuários possam resolver problemas comuns sem abrir chamados.
Marketplace de Plugins
Amplie o GLPI com mais de 150 plugins da comunidade, abrangendo integrações, relatórios e fluxos de trabalho ITSM especializados.
Por que executar GLPI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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