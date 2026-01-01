GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) é uma plataforma de Gerenciamento de Serviços de TI de código aberto abrangente que combina inventário de ativos, sistema de tickets de help desk, rastreamento de licenças de software e gerenciamento de mudanças em uma única aplicação web. Ele suporta mais de 70 idiomas e um ecossistema de plugins com mais de 150 extensões, adaptando-se a operações de TI de qualquer tamanho.

Hospedar o GLPI em seu VPS remove os custos de licenciamento por usuário e mantém os dados confidenciais da infraestrutura de TI sob controle organizacional. Esta implantação inclui o MariaDB para armazenamento confiável. Após a implantação, conclua o assistente de configuração em seu navegador usando as credenciais do banco de dados exibidas durante o processo de implantação.