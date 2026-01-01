Implante o TubeSync com instalação em um clique.
Sincronize e baixe automaticamente canais e playlists do YouTube para seu VPS como um PVR para vídeos online.
Escolha um plano VPS para TubeSync
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com TubeSync
TubeSync é uma ferramenta estilo PVR auto-hospedada para YouTube que monitora canais e playlists e baixa automaticamente novos vídeos assim que são publicados. Funciona como um DVR para conteúdo online, mantendo sua biblioteca de mídia atualizada sem intervenção manual.
Hospedar o TubeSync em um VPS significa que os downloads são executados continuamente em segundo plano enquanto seus dispositivos estão desligados. Ele se integra com servidores de mídia Plex e Jellyfin, lida com metadados e miniaturas automaticamente, e suporta filtragem por palavras-chave e cortes de qualidade para economizar espaço de armazenamento.
TubeSync: principais recursos
Sincronização automática de canais
Monitore canais e playlists do YouTube e baixe novos vídeos automaticamente assim que forem publicados.
Integração Plex e Jellyfin
Vídeos baixados são organizados com metadados adequados e miniaturas para importação perfeita para bibliotecas Plex ou Jellyfin.
Controle de qualidade
Defina limites máximos de resolução e preferências de formato para equilibrar a qualidade do vídeo com o espaço de armazenamento disponível.
Filtragem de palavras-chave
Filtre quais vídeos baixar com base em palavras-chave do título, excluindo conteúdo que não corresponde aos seus interesses.
Por que executar TubeSync na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.