TubeSync é uma ferramenta estilo PVR auto-hospedada para YouTube que monitora canais e playlists e baixa automaticamente novos vídeos assim que são publicados. Funciona como um DVR para conteúdo online, mantendo sua biblioteca de mídia atualizada sem intervenção manual.

Hospedar o TubeSync em um VPS significa que os downloads são executados continuamente em segundo plano enquanto seus dispositivos estão desligados. Ele se integra com servidores de mídia Plex e Jellyfin, lida com metadados e miniaturas automaticamente, e suporta filtragem por palavras-chave e cortes de qualidade para economizar espaço de armazenamento.