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Ferramenta de monitoramento de mudanças em sites autohospedados que alerta você quando o conteúdo, os preços ou os elementos da página são atualizados.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com changedetection.io

changedetection.io é uma plataforma de monitoramento de sites auto-hospedada que detecta e notifica você sobre alterações em qualquer página web — desde atualizações de conteúdo e flutuações de preço até reposições de estoque e emendas regulatórias. Ele vai além de simples verificações de uptime, permitindo que você segmente elementos específicos da página com seletores CSS, XPath, JSONPath ou seleção visual, e usa um navegador Playwright Chrome integrado para monitorar páginas renderizadas em JavaScript e sites que exigem login.

A auto-hospedagem mantém seus alvos de monitoramento, inteligência competitiva e dados de notificação completamente privados, sem taxas por página ou por verificação, independentemente de quantos sites ou com que frequência você os monitora.

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O que você pode criar com {name}

changedetection.io: principais recursos

Suporte de Página JavaScript

O navegador Playwright integrado renderiza aplicativos dinâmicos de página única e lida com fluxos de login que ferramentas básicas de monitoramento HTTP não conseguem alcançar.

Segmentação Precisa de Elementos

Seletores CSS, XPath, JSONPath e seleção visual permitem monitorar exatamente o conteúdo que importa, em vez da página inteira.

Alertas de Preço e Reposição de Estoque

Defina limites de preço e gatilhos de palavras-chave para que você só seja notificado quando um produto cair abaixo do seu preço-alvo ou voltar ao estoque.

Mais de 70 Canais de Notificação

Envie alertas para Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooks e dezenas de outros serviços através da biblioteca Apprise sem configuração adicional.

Histórico de Alterações com Visualização de Diferenças

Cada alteração detectada é armazenada e destacada visualmente, para que você possa revisar exatamente o que mudou e quando sem precisar revisitar a página original.

Por que executar changedetection.io na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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