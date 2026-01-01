changedetection.io é uma plataforma de monitoramento de sites auto-hospedada que detecta e notifica você sobre alterações em qualquer página web — desde atualizações de conteúdo e flutuações de preço até reposições de estoque e emendas regulatórias. Ele vai além de simples verificações de uptime, permitindo que você segmente elementos específicos da página com seletores CSS, XPath, JSONPath ou seleção visual, e usa um navegador Playwright Chrome integrado para monitorar páginas renderizadas em JavaScript e sites que exigem login.

A auto-hospedagem mantém seus alvos de monitoramento, inteligência competitiva e dados de notificação completamente privados, sem taxas por página ou por verificação, independentemente de quantos sites ou com que frequência você os monitora.