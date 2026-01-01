Implante o Picsur com um clique
Plataforma de hospedagem de imagens auto-hospedada com links compartilháveis instantâneos, conversão de formato e controles de expiração — sem anúncios, sem rastreamento.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Picsur
Picsur é uma plataforma de hospedagem de imagens leve e auto-hospedada, projetada para indivíduos e equipes que desejam controle total sobre sua infraestrutura de compartilhamento de imagens. Carregue imagens, obtenha links compartilháveis instantâneos e configure tempos de expiração — tudo isso sem depender de serviços de terceiros que comprimem conteúdo, exibem anúncios ou excluem arquivos sem aviso.
Com o PostgreSQL como base para armazenamento confiável de metadados, o Picsur suporta PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF com conversão e otimização automática de formato. Sua API REST facilita a integração de uploads programáticos de imagens em ferramentas e fluxos de trabalho existentes no seu VPS.
Picsur: principais recursos
Links Compartilháveis Instantâneos
Envie uma imagem e receba imediatamente um link limpo e direto, pronto para colar em chats, documentação ou e-mails.
Conversão de Formato
Converte e otimiza imagens automaticamente entre os formatos PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF para uma entrega eficiente na web.
Controles de Expiração
Defina tempos de expiração configuráveis para imagens compartilhadas, para que os links parem de funcionar automaticamente após um período escolhido, garantindo um compartilhamento temporário seguro.
Gerenciamento de multiusuários
Controles de administrador e contas de usuário permitem gerenciar acesso, cotas de armazenamento e permissões em uma equipe ou organização.
REST API
A API de upload e gerenciamento programático integra o Picsur com pipelines de CI/CD, ferramentas de captura de tela e outros fluxos de trabalho de automação.
Por que executar Picsur na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.