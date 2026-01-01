Picsur é uma plataforma de hospedagem de imagens leve e auto-hospedada, projetada para indivíduos e equipes que desejam controle total sobre sua infraestrutura de compartilhamento de imagens. Carregue imagens, obtenha links compartilháveis instantâneos e configure tempos de expiração — tudo isso sem depender de serviços de terceiros que comprimem conteúdo, exibem anúncios ou excluem arquivos sem aviso.

Com o PostgreSQL como base para armazenamento confiável de metadados, o Picsur suporta PNG, JPEG, GIF, WebP e AVIF com conversão e otimização automática de formato. Sua API REST facilita a integração de uploads programáticos de imagens em ferramentas e fluxos de trabalho existentes no seu VPS.