Implante Marreta em uma instalação com um clique.
Proxy de conteúdo web auto-hospedado que recupera e limpa artigos para uma leitura sem distrações e sem rastreamento.
Escolha um plano VPS para Marreta
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Marreta
Marreta é um proxy web auto-hospedado que busca e processa páginas web para entregar versões limpas e legíveis, livres de cookies de rastreamento, anúncios e barreiras de acesso. Ele normaliza URLs, remove ruídos da saída HTML e armazena os resultados em cache localmente para que leituras repetidas retornem instantaneamente. Regras personalizadas por domínio permitem que você ajuste como sites específicos são limpos e renderizados.
Executar o Marreta em seu próprio VPS significa que todo o processamento ocorre em uma infraestrutura que você controla — nenhum serviço de leitura de terceiros recebe seu histórico de navegação. O resultado é uma alternativa privada, rápida e autônoma aos proxies de leitura baseados em nuvem, sem limites de uso e sem dados saindo do seu servidor.
Marreta: principais recursos
Limpeza e Normalização de URLs
Remove parâmetros de rastreamento, redirecionamentos e ruído de consulta de URLs antes de buscar, produzindo links canônicos limpos sempre.
Busca de Conteúdo Sem Cookies
Recupera páginas sem cookies ou cabeçalhos de identificação, ignorando popups de consentimento de cookies e portões de acesso baseados em cookies.
Otimização HTML
Remove anúncios, scripts, pop-ups e elementos não relacionados ao conteúdo para entregar uma versão limpa e de carregamento rápido da página.
Cache Inteligente
Armazena em cache as páginas processadas localmente para que visitas repetidas retornem imediatamente, sem precisar buscar ou reprocessar a página de origem.
Regras Personalizadas por Domínio
Aplicar remoção de CSS específica do site, injeção de JavaScript e regras personalizadas de cabeçalho ou cookie para ajustar a saída para qualquer domínio.
Acesso à API JSON
Cada URL processada também está disponível como uma resposta de API JSON, tornando o Marreta fácil de integrar em fluxos de trabalho de automação.
Por que executar Marreta na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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