Marreta é um proxy web auto-hospedado que busca e processa páginas web para entregar versões limpas e legíveis, livres de cookies de rastreamento, anúncios e barreiras de acesso. Ele normaliza URLs, remove ruídos da saída HTML e armazena os resultados em cache localmente para que leituras repetidas retornem instantaneamente. Regras personalizadas por domínio permitem que você ajuste como sites específicos são limpos e renderizados.

Executar o Marreta em seu próprio VPS significa que todo o processamento ocorre em uma infraestrutura que você controla — nenhum serviço de leitura de terceiros recebe seu histórico de navegação. O resultado é uma alternativa privada, rápida e autônoma aos proxies de leitura baseados em nuvem, sem limites de uso e sem dados saindo do seu servidor.