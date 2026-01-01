Temporal é uma plataforma de execução de workflow durável de código aberto que permite aos desenvolvedores escrever aplicações de longa duração e tolerantes a falhas como código comum. Workflows escritos com Temporal sobrevivem automaticamente a falhas de processo, partições de rede e falhas de infraestrutura — sem a necessidade de checkpointing manual, máquinas de estado em bancos de dados ou lógica de repetição complexa. Quando um worker reinicia, a execução é retomada exatamente de onde parou.

Esta implantação executa a pilha completa do Temporal: o servidor com PostgreSQL para persistência e Elasticsearch para pesquisa e visibilidade do histórico de workflow. A interface web incluída permite monitorar workflows ativos, inspecionar históricos de eventos, pesquisar execuções por status ou atributos personalizados e acionar sinais — dando à sua equipe total observabilidade sobre os processos de negócio em execução.