Implante Temporal com instalação de um clique.
Plataforma de execução de fluxo de trabalho durável de código aberto para a construção de aplicações tolerantes a falhas e de longa duração em escala.
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O que você pode criar com Temporal
Temporal é uma plataforma de execução de workflow durável de código aberto que permite aos desenvolvedores escrever aplicações de longa duração e tolerantes a falhas como código comum. Workflows escritos com Temporal sobrevivem automaticamente a falhas de processo, partições de rede e falhas de infraestrutura — sem a necessidade de checkpointing manual, máquinas de estado em bancos de dados ou lógica de repetição complexa. Quando um worker reinicia, a execução é retomada exatamente de onde parou.
Esta implantação executa a pilha completa do Temporal: o servidor com PostgreSQL para persistência e Elasticsearch para pesquisa e visibilidade do histórico de workflow. A interface web incluída permite monitorar workflows ativos, inspecionar históricos de eventos, pesquisar execuções por status ou atributos personalizados e acionar sinais — dando à sua equipe total observabilidade sobre os processos de negócio em execução.
Temporal: principais recursos
Execução Durável
Fluxos de trabalho sobrevivem a falhas de processo e reinicializações de infraestrutura automaticamente, retomando exatamente de onde pararam sem infraestrutura extra.
Visibilidade do Fluxo de Trabalho
A pesquisa com tecnologia Elasticsearch permite filtrar e inspecionar execuções de fluxo de trabalho por status, tipo de fluxo de trabalho, atributos de pesquisa personalizados ou intervalo de tempo.
Tentativas Automáticas
Defina políticas de nova tentativa com backoff configurável em qualquer atividade para que falhas transitórias sejam tratadas sem alterar o código da aplicação.
Fluxos de trabalho de longa duração
Suporta nativamente fluxos de trabalho que duram minutos, dias ou anos — incluindo temporizadores programados, etapas de aprovação humana e sinais externos.
SDKs multilíngues
Trabalhadores se conectam via gRPC usando SDKs oficiais para Go, Python, Java, TypeScript, .NET e PHP.
Por que executar Temporal na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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