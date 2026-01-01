O Emby é um servidor de mídia pessoal abrangente que reúne toda a sua coleção de mídia — filmes, programas de TV, músicas e fotos — em uma única plataforma unificada. Ele converte e transmite conteúdo automaticamente para qualquer dispositivo, com transcodificação em tempo real garantindo uma reprodução suave, independentemente dos recursos do cliente ou das condições da rede.

Hospedar o Emby em seu próprio VPS oferece disponibilidade 24 horas, velocidades de upload de nível empresarial para streaming remoto e recursos de transcodificação dedicados para vários espectadores simultâneos. Sua biblioteca de mídia e metadados permanecem inteiramente sob seu controle, sem níveis de assinatura que limitem a reprodução ou o armazenamento.