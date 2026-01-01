Implante Emby com um clique.
Servidor de mídia pessoal que organiza e transmite seus vídeos, músicas e fotos para qualquer dispositivo de qualquer lugar.
Escolha um plano VPS para Emby
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Emby
O Emby é um servidor de mídia pessoal abrangente que reúne toda a sua coleção de mídia — filmes, programas de TV, músicas e fotos — em uma única plataforma unificada. Ele converte e transmite conteúdo automaticamente para qualquer dispositivo, com transcodificação em tempo real garantindo uma reprodução suave, independentemente dos recursos do cliente ou das condições da rede.
Hospedar o Emby em seu próprio VPS oferece disponibilidade 24 horas, velocidades de upload de nível empresarial para streaming remoto e recursos de transcodificação dedicados para vários espectadores simultâneos. Sua biblioteca de mídia e metadados permanecem inteiramente sob seu controle, sem níveis de assinatura que limitem a reprodução ou o armazenamento.
Emby: principais recursos
Transcodificação Automática
A conversão de vídeo e áudio em tempo real garante reprodução fluida em qualquer dispositivo, independentemente do formato de arquivo original ou das capacidades do cliente.
TV ao vivo e DVR
Sintonize a televisão ao vivo e agende gravações com um DVR integrado, substituindo as assinaturas de TV a cabo tradicionais por uma solução autogerenciada.
Sincronização Móvel
Baixe mídias para smartphones e tablets para visualização offline, mantendo o conteúdo acessível mesmo sem uma conexão com a internet.
Controles Parentais
Defina restrições de conteúdo por usuário e horários de visualização para criar ambientes de mídia seguros e adequados à idade para cada membro da família.
Suporte a Múltiplas Bibliotecas
Organize filmes, TV, música e fotos em bibliotecas separadas com metadados ricos, capas e classificações obtidos automaticamente.
Por que executar Emby na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.