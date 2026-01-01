Implante Waline com instalação em um clique.
Sistema de comentários leve e de código aberto com proteção contra spam, moderação e suporte a notificações avançadas.
Escolha um plano VPS para Waline
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Waline
Waline é um sistema de comentários de código aberto e auto-hospedado, projetado para sites estáticos, blogs e sites de documentação. Ele oferece uma experiência de comentários completa, incluindo respostas aninhadas, reações de emoji, contagem de visitantes e estatísticas de visualização de artigos, tudo sem depender de serviços de terceiros que rastreiam seus usuários.
Auto-hospedar o Waline em seu próprio VPS oferece controle total sobre os dados de comentários, fluxos de trabalho de moderação e configurações de notificação. Esta implantação usa SQLite para armazenamento local de configuração zero, então não há um banco de dados separado para gerenciar. O Waline se integra a qualquer frontend via um widget JavaScript e suporta formatação Markdown nos comentários pronto para uso.
Waline: principais recursos
Proteção contra Spam
A integração Akismet integrada e a limitação de taxa por IP evitam comentários de spam sem exigir revisão manual de cada envio.
Notificações por email
Alertas automáticos por e-mail notificam os comentaristas sobre respostas e os proprietários de sites sobre novas submissões, mantendo as conversas ativas sem monitoramento manual.
Análise de Visitantes
Acompanhe a contagem de visualizações de página e as estatísticas de visitantes únicos por artigo diretamente do widget Waline, sem a necessidade de um serviço de análise adicional.
Painel de Moderação
O painel de administração baseado na web permite que você aprove, edite e exclua comentários e gerencie contas de comentaristas a partir de uma única interface.
Suporte Markdown
Comentaristas podem formatar respostas usando a sintaxe Markdown e inserir reações de emoji, tornando as discussões mais ricas e mais fáceis de ler.
Por que executar Waline na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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