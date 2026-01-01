Waline é um sistema de comentários de código aberto e auto-hospedado, projetado para sites estáticos, blogs e sites de documentação. Ele oferece uma experiência de comentários completa, incluindo respostas aninhadas, reações de emoji, contagem de visitantes e estatísticas de visualização de artigos, tudo sem depender de serviços de terceiros que rastreiam seus usuários.

Auto-hospedar o Waline em seu próprio VPS oferece controle total sobre os dados de comentários, fluxos de trabalho de moderação e configurações de notificação. Esta implantação usa SQLite para armazenamento local de configuração zero, então não há um banco de dados separado para gerenciar. O Waline se integra a qualquer frontend via um widget JavaScript e suporta formatação Markdown nos comentários pronto para uso.