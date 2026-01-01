Haven é uma aplicação de blog pessoal de código aberto construída em Ruby on Rails para escritores que desejam um espaço privado para compartilhar com amigos e familiares, em vez da internet pública. Não há auto-cadastro, sem anúncios, sem rastreadores e sem feed algorítmico — apenas as pessoas para as quais você cria contas podem ler suas postagens.

Hospedar o Haven em seu próprio VPS mantém suas entradas de diário, fotos e lista de assinantes inteiramente sob seu controle, com um editor markdown, leitor RSS integrado e redimensionamento de imagem otimizado para leitura com baixa largura de banda.