Implante Haven com instalação em um clique.
Plataforma de blog auto-hospedada privada para diários pessoais, atualizações familiares e escrita compartilhada apenas com pessoas que você convida.
Escolha um plano VPS para Haven
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Haven
Haven é uma aplicação de blog pessoal de código aberto construída em Ruby on Rails para escritores que desejam um espaço privado para compartilhar com amigos e familiares, em vez da internet pública. Não há auto-cadastro, sem anúncios, sem rastreadores e sem feed algorítmico — apenas as pessoas para as quais você cria contas podem ler suas postagens.
Hospedar o Haven em seu próprio VPS mantém suas entradas de diário, fotos e lista de assinantes inteiramente sob seu controle, com um editor markdown, leitor RSS integrado e redimensionamento de imagem otimizado para leitura com baixa largura de banda.
Haven: principais recursos
Privado por padrão
Sem auto-cadastro significa que apenas leitores convidados podem ver suas publicações, fotos e comentários — ideal para blogs de família e diários pessoais.
Editor de Markdown
Escreva posts em markdown com prévia ao vivo, imagens incorporadas, vídeo e áudio renderizados diretamente dentro do editor.
Leitor de RSS integrado
Siga outros blogs do Haven e feeds públicos de dentro do seu próprio painel, sem um leitor de feeds separado.
Feeds RSS privados
Cada leitor convidado recebe uma URL RSS autenticada pessoal para que possa se inscrever em qualquer leitor de feed sem expor seu blog publicamente.
Amigável à largura de banda
As imagens carregadas são automaticamente redimensionadas e a interface é fornecida sem frameworks JavaScript, para que as páginas permaneçam rápidas em redes lentas.
Temas personalizáveis
Injete CSS e fontes personalizados diretamente do painel de administração para combinar com seu estilo pessoal sem fazer fork do código-base.
Por que executar Haven na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.