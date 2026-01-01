Implante Marimo com instalação de um clique.
Notebook Python reativo com reexecução automática de células, suporte a SQL e formato de arquivo Python puro compatível com Git.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Marimo
Marimo é um notebook Python de próxima geração que elimina os problemas de estado oculto dos notebooks Jupyter tradicionais. Ele rastreia automaticamente as dependências entre as células e reexecuta reativamente as células subsequentes quando os valores mudam, para que seu notebook sempre reflita o estado atual dos dados. Os notebooks são armazenados como arquivos .py simples — totalmente controláveis por versão, revisáveis em pull requests, e executáveis como scripts Python padrão ou implantados como aplicações web autônomas.
Hospedar o Marimo em seu VPS oferece à sua equipe um ambiente de notebook persistente e sempre ativo, acessível de qualquer navegador, com suporte SQL pré-instalado para consultar bancos de dados no mesmo servidor, e autenticação baseada em token para manter a análise privada.
Marimo: principais recursos
Execução Reativa
Células são reexecutadas automaticamente quando suas dependências mudam, eliminando bugs de estado obsoleto que tornam os notebooks tradicionais não confiáveis.
Formato Amigável ao Git
Notebooks são armazenados como arquivos Python puros, tornando-os comparáveis, revisáveis em PRs e executáveis a partir da linha de comando.
Suporte SQL Integrado
Consulte bancos de dados e dataframes com SQL diretamente em notebooks, sem bibliotecas extras ou configuração.
Elementos de UI Interativos
Adicione controles deslizantes, menus suspensos, tabelas e outros widgets interativos para transformar notebooks de análise em aplicações web compartilháveis.
Editor Moderno
Preenchimento automático, formatação, destaque de erros e um visualizador de dataframe tornam a escrita e a depuração de Python mais rápidas.
Por que executar Marimo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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