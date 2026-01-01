Marimo é um notebook Python de próxima geração que elimina os problemas de estado oculto dos notebooks Jupyter tradicionais. Ele rastreia automaticamente as dependências entre as células e reexecuta reativamente as células subsequentes quando os valores mudam, para que seu notebook sempre reflita o estado atual dos dados. Os notebooks são armazenados como arquivos .py simples — totalmente controláveis por versão, revisáveis em pull requests, e executáveis como scripts Python padrão ou implantados como aplicações web autônomas.

Hospedar o Marimo em seu VPS oferece à sua equipe um ambiente de notebook persistente e sempre ativo, acessível de qualquer navegador, com suporte SQL pré-instalado para consultar bancos de dados no mesmo servidor, e autenticação baseada em token para manter a análise privada.