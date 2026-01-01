Implante o ProjectSend com instalação em um clique.
Plataforma profissional de compartilhamento de arquivos focada no cliente, com contas por cliente, rastreamento de downloads e controles de acesso granulares para agências e negócios.
Escolha um plano VPS para ProjectSend
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ProjectSend
ProjectSend é uma plataforma de entrega de arquivos de código aberto, desenvolvida para negócios que precisam compartilhar arquivos com clientes específicos, em vez de com o público. Cada cliente recebe seu próprio login e vê apenas os arquivos atribuídos a ele, enquanto os administradores rastreiam cada download, definem datas de expiração para materiais sensíveis e recebem notificações quando os destinatários acessam novos uploads — criando uma alternativa responsável e com a marca para links genéricos de armazenamento em nuvem.
Hospedar o ProjectSend em seu VPS mantém arquivos confidenciais de clientes — contratos, documentos financeiros, ativos de design — em uma infraestrutura que você controla totalmente, sem taxas por usuário, sem limites de armazenamento e com a capacidade de personalizar a marca para corresponder à identidade do seu negócio.
ProjectSend: principais recursos
Contas por Cliente
Cada cliente recebe um login dedicado e vê apenas os arquivos atribuídos a ele, mantendo cada relacionamento privado e organizado sem links públicos compartilhados.
Rastreamento de Download
Logs de atividade detalhados mostram exatamente quem baixou qual arquivo e quando, fornecendo prova de entrega para conformidade e reduzindo e-mails de "você recebeu?".
Datas de Expiração
Defina a expiração automática em documentos confidenciais para que o acesso seja revogado após um período definido, reduzindo a exposição sem limpeza manual.
Notificações por email
Clientes recebem e-mails automáticos quando novos arquivos estão disponíveis, eliminando a necessidade de notificá-los separadamente após cada upload.
Marca Personalizada
Temas personalizáveis e logotipos apresentam um portal de arquivos profissional, com marca própria, que reflete a identidade da sua agência ou negócio, em vez de um serviço genérico.
Por que executar ProjectSend na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor auto-hospedado para listagem de arquivos e WebDAV, com suporte a mais de 30 backends de armazenamento
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados