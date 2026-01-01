ProjectSend é uma plataforma de entrega de arquivos de código aberto, desenvolvida para negócios que precisam compartilhar arquivos com clientes específicos, em vez de com o público. Cada cliente recebe seu próprio login e vê apenas os arquivos atribuídos a ele, enquanto os administradores rastreiam cada download, definem datas de expiração para materiais sensíveis e recebem notificações quando os destinatários acessam novos uploads — criando uma alternativa responsável e com a marca para links genéricos de armazenamento em nuvem.

Hospedar o ProjectSend em seu VPS mantém arquivos confidenciais de clientes — contratos, documentos financeiros, ativos de design — em uma infraestrutura que você controla totalmente, sem taxas por usuário, sem limites de armazenamento e com a capacidade de personalizar a marca para corresponder à identidade do seu negócio.