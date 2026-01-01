Galaxy é uma plataforma web de código aberto que permite aos pesquisadores executar, compartilhar e reproduzir análises biomédicas intensivas em dados sem escrever uma linha de código. Usada por milhares de laboratórios em todo o mundo, ela agrupa milhares de ferramentas de linha de comando por trás de uma interface de navegador unificada para que os cientistas possam construir pipelines complexos de bioinformática, rastrear cada parâmetro e executar novamente a mesma análise meses depois.

Hospedar o Galaxy em seu próprio VPS autogerenciado mantém dados de sequenciamento sensíveis, coortes de pacientes e fluxos de trabalho não publicados inteiramente sob seu controle, sem taxas por trabalho e sem esperas na fila de servidores compartilhados. Este modelo envia um único contêiner tudo-em-um com Galaxy, PostgreSQL e nginx pré-configurados para uma implantação instantânea de locatário único.