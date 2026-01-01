Implante Galaxy em uma instalação com um clique.
Plataforma web de código aberto para análises bioinformáticas acessíveis e reproduzíveis e fluxos de trabalho científicos intensivos em dados.
Escolha um plano VPS para Galaxy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Galaxy
Galaxy é uma plataforma web de código aberto que permite aos pesquisadores executar, compartilhar e reproduzir análises biomédicas intensivas em dados sem escrever uma linha de código. Usada por milhares de laboratórios em todo o mundo, ela agrupa milhares de ferramentas de linha de comando por trás de uma interface de navegador unificada para que os cientistas possam construir pipelines complexos de bioinformática, rastrear cada parâmetro e executar novamente a mesma análise meses depois.
Hospedar o Galaxy em seu próprio VPS autogerenciado mantém dados de sequenciamento sensíveis, coortes de pacientes e fluxos de trabalho não publicados inteiramente sob seu controle, sem taxas por trabalho e sem esperas na fila de servidores compartilhados. Este modelo envia um único contêiner tudo-em-um com Galaxy, PostgreSQL e nginx pré-configurados para uma implantação instantânea de locatário único.
Galaxy: principais recursos
Fluxos de trabalho reproduzíveis
Capture cada ferramenta, parâmetro e versão de conjunto de dados para que qualquer análise possa ser executada novamente bit a bit meses ou anos depois.
Editor visual de fluxo
Crie pipelines de bioinformática multi-etapas em uma tela de arrastar e soltar sem programar em Bash ou Snakemake.
Milhares de ferramentas
Instale ferramentas verificadas do Galaxy Tool Shed, abrangendo genômica, proteômica, metabolômica, imagem e aprendizado de máquina.
Notebooks interativos
Inicie Jupyter, RStudio e outros ambientes interativos diretamente em seus históricos e conjuntos de dados do Galaxy.
Históricos e compartilhamento
Organize cada execução de análise em um histórico versionado que pode ser compartilhado, publicado ou importado por colaboradores com um clique.
Resolução de dependências do Conda
Ferramentas resolvem suas dependências automaticamente através do Conda e BioContainers, eliminando conflitos de ambiente.
Por que executar Galaxy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.