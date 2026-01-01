O Topola Genealogy Viewer é um aplicativo web de código aberto que transforma exportações GEDCOM padrão de qualquer programa de genealogia em gráficos de árvore genealógica interativos e navegáveis. Ele renderiza visualizações de ampulheta e de todos os parentes, permite que pesquisadores cliquem em qualquer pessoa para refocar a árvore e suporta impressão ou exportação para PDF, PNG e SVG para compartilhamento offline.

Hospedar o Topola por conta própria em seu próprio VPS mantém dados de ancestralidade sensíveis — nomes, datas de nascimento, parentes vivos — inteiramente na infraestrutura que você controla. O visualizador processa arquivos GEDCOM no lado do cliente no navegador, e uma implantação privada remove qualquer dependência de hospedagem de terceiros para sociedades de genealogia, arquivos ou historiadores de família que atendem parentes pela web.