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Visualizador GEDCOM interativo que renderiza gráficos de ampulheta de ancestralidade diretamente dos seus arquivos de árvore genealógica.

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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Topola Genealogy Viewer

O Topola Genealogy Viewer é um aplicativo web de código aberto que transforma exportações GEDCOM padrão de qualquer programa de genealogia em gráficos de árvore genealógica interativos e navegáveis. Ele renderiza visualizações de ampulheta e de todos os parentes, permite que pesquisadores cliquem em qualquer pessoa para refocar a árvore e suporta impressão ou exportação para PDF, PNG e SVG para compartilhamento offline.

Hospedar o Topola por conta própria em seu próprio VPS mantém dados de ancestralidade sensíveis — nomes, datas de nascimento, parentes vivos — inteiramente na infraestrutura que você controla. O visualizador processa arquivos GEDCOM no lado do cliente no navegador, e uma implantação privada remove qualquer dependência de hospedagem de terceiros para sociedades de genealogia, arquivos ou historiadores de família que atendem parentes pela web.

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O que você pode criar com {name}

Topola Genealogy Viewer: principais recursos

Suporte ao padrão GEDCOM

Carrega arquivos GEDCOM padrão exportados de Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker, e qualquer outra ferramenta de genealogia — sem necessidade de conversão.

Gráfico de ampulheta interativo

Clique em qualquer pessoa para refocar a árvore e explorar ancestrais e descendentes em uma única visualização fluida com animações de transição suaves.

Privacidade do lado do cliente

Arquivos GEDCOM são analisados inteiramente no navegador, de modo que os dados de ancestralidade nunca tocam um banco de dados do lado do servidor ou serviço externo.

Exportar e imprimir

Exporte árvores para PDF, PNG ou SVG e imprima o gráfico genealógico completo para pastas de arquivo, reuniões ou compartilhamento de pesquisa.

Compartilhamento baseado em URL

Gerar links permanentes que carregam um GEDCOM diretamente de uma URL da web, ideal para incorporar árvores genealógicas em sites pessoais ou wikis.

Gramps e WikiTree prontos

Integra-se com Gramps através do plugin Interactive Family Tree e navega pelos perfis do WikiTree nativamente através de sua visualização de árvore dinâmica.

Por que executar Topola Genealogy Viewer na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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