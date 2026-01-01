Implante o Topola Genealogy Viewer com instalação de um clique.
Visualizador GEDCOM interativo que renderiza gráficos de ampulheta de ancestralidade diretamente dos seus arquivos de árvore genealógica.
Escolha um plano VPS para Topola Genealogy Viewer
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Topola Genealogy Viewer
O Topola Genealogy Viewer é um aplicativo web de código aberto que transforma exportações GEDCOM padrão de qualquer programa de genealogia em gráficos de árvore genealógica interativos e navegáveis. Ele renderiza visualizações de ampulheta e de todos os parentes, permite que pesquisadores cliquem em qualquer pessoa para refocar a árvore e suporta impressão ou exportação para PDF, PNG e SVG para compartilhamento offline.
Hospedar o Topola por conta própria em seu próprio VPS mantém dados de ancestralidade sensíveis — nomes, datas de nascimento, parentes vivos — inteiramente na infraestrutura que você controla. O visualizador processa arquivos GEDCOM no lado do cliente no navegador, e uma implantação privada remove qualquer dependência de hospedagem de terceiros para sociedades de genealogia, arquivos ou historiadores de família que atendem parentes pela web.
Topola Genealogy Viewer: principais recursos
Suporte ao padrão GEDCOM
Carrega arquivos GEDCOM padrão exportados de Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker, e qualquer outra ferramenta de genealogia — sem necessidade de conversão.
Gráfico de ampulheta interativo
Clique em qualquer pessoa para refocar a árvore e explorar ancestrais e descendentes em uma única visualização fluida com animações de transição suaves.
Privacidade do lado do cliente
Arquivos GEDCOM são analisados inteiramente no navegador, de modo que os dados de ancestralidade nunca tocam um banco de dados do lado do servidor ou serviço externo.
Exportar e imprimir
Exporte árvores para PDF, PNG ou SVG e imprima o gráfico genealógico completo para pastas de arquivo, reuniões ou compartilhamento de pesquisa.
Compartilhamento baseado em URL
Gerar links permanentes que carregam um GEDCOM diretamente de uma URL da web, ideal para incorporar árvores genealógicas em sites pessoais ou wikis.
Gramps e WikiTree prontos
Integra-se com Gramps através do plugin Interactive Family Tree e navega pelos perfis do WikiTree nativamente através de sua visualização de árvore dinâmica.
Por que executar Topola Genealogy Viewer na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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