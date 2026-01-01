ShipShipShip é um aplicativo de registro de alterações e roteiro de código aberto que ajuda equipes de produto a compartilhar atualizações e coletar feedback da comunidade em um só lugar. Construído com SvelteKit e Go, ele combina um registro de alterações público bem-acabado com um painel de administração estilo kanban, onde cada lançamento, correção e ideia futura fica ao lado dos votos e reações que recebeu.

Hospedar o ShipShipShip em seu servidor VPS mantém as listas de assinantes, credenciais SMTP e dados de feedback sob seu próprio controle, elimina o preço por assento de alternativas hospedadas e permite que você personalize a página pública através de temas instaláveis que combinam com seu produto.