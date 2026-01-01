Implante ShipShipShip com um clique.
Plataforma leve de registro de alterações e roteiro auto-hospedada com votação da comunidade, reações de emoji e automação de newsletter.
Escolha um plano VPS para ShipShipShip
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ShipShipShip
ShipShipShip é um aplicativo de registro de alterações e roteiro de código aberto que ajuda equipes de produto a compartilhar atualizações e coletar feedback da comunidade em um só lugar. Construído com SvelteKit e Go, ele combina um registro de alterações público bem-acabado com um painel de administração estilo kanban, onde cada lançamento, correção e ideia futura fica ao lado dos votos e reações que recebeu.
Hospedar o ShipShipShip em seu servidor VPS mantém as listas de assinantes, credenciais SMTP e dados de feedback sob seu próprio controle, elimina o preço por assento de alternativas hospedadas e permite que você personalize a página pública através de temas instaláveis que combinam com seu produto.
ShipShipShip: principais recursos
Votação da Comunidade
Visitantes votam em recursos propostos para que a equipe possa priorizar o roteiro com base na demanda real em vez de suposições internas.
Reações de Emoji
Oito tipos de reação permitem que os leitores reajam a cada entrada, dando um sinal leve sem forçá-los a passar por um fluxo de inscrição.
Kanban Roadmap (Inglês)
Um quadro de arrastar e soltar com status personalizáveis mantém cada item proposto, em andamento e entregue visível para toda a equipe.
Automação de Newsletter
Newsletters com suporte SMTP são disparadas automaticamente quando uma entrada muda de status, para que os assinantes saibam sobre os lançamentos sem envios manuais.
Temas Instaláveis
Um sistema de tema orientado por manifesto separa o painel de administração do changelog público para que você possa combinar exatamente a identidade da sua marca de produto.
RESTful API
A API REST completa para eventos, reações, votos e assinantes de newsletter facilita a integração com ferramentas de CI/CD ou marketing.
Por que executar ShipShipShip na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.