Implante Zenfeed com instalação em um clique.
Hub de RSS com IA que resume, pesquisa semanticamente e direciona seus feeds em alertas e briefings acionáveis.
Escolha um plano VPS para Zenfeed
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Zenfeed
Zenfeed é um hub de informações de IA de código aberto que combina um leitor de RSS clássico com um secretário LLM pessoal. Em vez de se afogar em feeds brutos, cada artigo é passado por um pipeline configurável que resume o conteúdo, o classifica com prompts personalizados e o incorpora em um índice semântico que você pode consultar em linguagem natural. Regras de rastreamento transformam tópicos arbitrários em tarefas recorrentes que entregam briefings programados, resumos de monitoramento ou notificações de webhook quando o conteúdo correspondente aparece.
Hospedar o Zenfeed por conta própria em seu próprio VPS mantém sua lista de assinaturas, histórico de leitura e sua chave de API LLM em uma infraestrutura que você controla. O template agrupa a UI web, o motor zenfeed com armazenamento persistente e uma instância privada do RSSHub para que você possa assinar milhares de fontes que não expõem feeds RSS nativos.
Zenfeed: principais recursos
Resumos de IA
Cada artigo é processado por um LLM que produz um resumo conciso para que você possa escanear dezenas de fontes em minutos em vez de horas.
Pesquisa Semântica
Um índice de incorporação permite consultar seu histórico de leitura em linguagem natural e exibir histórias relacionadas em diferentes feeds e ao longo do tempo.
Informes agendados
Configure tarefas recorrentes que compilam resumos diários ou semanais do que mais importa e os entregam por e-mail ou webhook.
Monitoramento de tópicos
Defina regras de rastreamento com prompts personalizados que acionam notificações sempre que novos artigos corresponderem a um tópico, empresa ou palavra-chave.
RSSHub Agrupado
Uma instância RSSHub integrada transforma milhares de sites sem feeds nativos em assinaturas que você pode canalizar através do pipeline de IA.
Abrir Servidor MCP
Atua como um servidor de Protocolo de Contexto de Modelo para que clientes de IA como o Cherry Studio possam conversar diretamente com sua biblioteca de feed pessoal.
Por que executar Zenfeed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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