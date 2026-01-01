Zenfeed é um hub de informações de IA de código aberto que combina um leitor de RSS clássico com um secretário LLM pessoal. Em vez de se afogar em feeds brutos, cada artigo é passado por um pipeline configurável que resume o conteúdo, o classifica com prompts personalizados e o incorpora em um índice semântico que você pode consultar em linguagem natural. Regras de rastreamento transformam tópicos arbitrários em tarefas recorrentes que entregam briefings programados, resumos de monitoramento ou notificações de webhook quando o conteúdo correspondente aparece.

Hospedar o Zenfeed por conta própria em seu próprio VPS mantém sua lista de assinaturas, histórico de leitura e sua chave de API LLM em uma infraestrutura que você controla. O template agrupa a UI web, o motor zenfeed com armazenamento persistente e uma instância privada do RSSHub para que você possa assinar milhares de fontes que não expõem feeds RSS nativos.