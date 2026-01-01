O Local Deep Research é um assistente de pesquisa de IA de código aberto com mais de 7.200 estrelas no GitHub que executa fluxos de trabalho de pesquisa multi-etapas em sua própria infraestrutura. Ele planeja consultas, coleta fontes em toda a web, acompanha lacunas e produz relatórios citados — o mesmo padrão de produtos comerciais de pesquisa profunda, mas com controle total sobre qual modelo e quais mecanismos de busca fazem o trabalho.

Esta implantação conecta o Local Deep Research ao seu provedor de LLM em nuvem preferido — OpenRouter, OpenAI, Anthropic ou qualquer endpoint compatível com OpenAI — e vem com o SearXNG como um backend de pesquisa que respeita a privacidade, para que as consultas de pesquisa e as fontes agregadas permaneçam no seu VPS enquanto a inferência do modelo é executada contra o provedor de ponta de sua escolha.