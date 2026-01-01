Implante Pesquisa Aprofundada Local com instalação com um clique.
Assistente de pesquisa de IA auto-hospedado que executa fluxos de trabalho de pesquisa profunda iterativos usando provedores de LLM em nuvem.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Local Deep Research
O Local Deep Research é um assistente de pesquisa de IA de código aberto com mais de 7.200 estrelas no GitHub que executa fluxos de trabalho de pesquisa multi-etapas em sua própria infraestrutura. Ele planeja consultas, coleta fontes em toda a web, acompanha lacunas e produz relatórios citados — o mesmo padrão de produtos comerciais de pesquisa profunda, mas com controle total sobre qual modelo e quais mecanismos de busca fazem o trabalho.
Esta implantação conecta o Local Deep Research ao seu provedor de LLM em nuvem preferido — OpenRouter, OpenAI, Anthropic ou qualquer endpoint compatível com OpenAI — e vem com o SearXNG como um backend de pesquisa que respeita a privacidade, para que as consultas de pesquisa e as fontes agregadas permaneçam no seu VPS enquanto a inferência do modelo é executada contra o provedor de ponta de sua escolha.
Local Deep Research: principais recursos
Pesquisa iterativa aprofundada
Planeja consultas, acompanha lacunas e agrega fontes em relatórios estruturados com citações, em vez de respostas únicas.
Provedores de LLM em nuvem
Funciona com OpenRouter, OpenAI, Anthropic e qualquer endpoint compatível com OpenAI — alterne provedores e modelos a partir da interface web sem reiniciar o contêiner.
Backend de pesquisa privada
Vem com SearXNG para que as consultas de pesquisa sejam agregadas de dezenas de mecanismos de busca sem expô-las a rastreadores comerciais.
Seus dados permanecem seguros
Histórico de pesquisa, relatórios gerados e a configuração permanecem no seu VPS — apenas as chamadas de inferência do modelo saem do servidor, criptografadas em trânsito para o provedor escolhido.
Relatórios citados, exportáveis
Cada reivindicação é vinculada à sua fonte para que os relatórios possam ser revisados, verificados e exportados para uso posterior.
Configuração Web
Provedores de modelo, chaves de API e configurações de pesquisa são gerenciados através da página de configurações integrada — sem editar arquivos de configuração no servidor.
Por que executar Local Deep Research na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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