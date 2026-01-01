Odysseus é um espaço de trabalho de IA de código aberto que coloca as ferramentas de chat, agente, pesquisa e escrita que você esperaria do ChatGPT ou Claude em seu próprio servidor. Ele agrupa chat persistente com qualquer modelo local ou de API, um tempo de execução de agente construído em opencode, pesquisa profunda em várias etapas, um Cookbook de modelos com recomendações sensíveis ao hardware, além de um editor de Documentos, Notas, Tarefas, calendário CalDAV e uma caixa de entrada IMAP/SMTP com triagem de IA.

Hospedar o Odysseus em seu VPS mantém cada conversa, documento, incorporação e e-mail inteiramente em sua própria infraestrutura. Você traz suas próprias chaves de API para OpenAI, OpenRouter ou qualquer endpoint compatível, enquanto a memória persistente e as habilidades evoluem ao longo do tempo, sem taxas por usuário ou aprisionamento tecnológico.