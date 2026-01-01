Implante Odysseus com instalação em um clique.
Espaço de trabalho de IA autogerenciado para chat, agentes, pesquisa aprofundada, memória, documentos e e-mail — tudo rodando no seu próprio VPS.
Escolha um plano VPS para Odysseus
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Odysseus
Odysseus é um espaço de trabalho de IA de código aberto que coloca as ferramentas de chat, agente, pesquisa e escrita que você esperaria do ChatGPT ou Claude em seu próprio servidor. Ele agrupa chat persistente com qualquer modelo local ou de API, um tempo de execução de agente construído em opencode, pesquisa profunda em várias etapas, um Cookbook de modelos com recomendações sensíveis ao hardware, além de um editor de Documentos, Notas, Tarefas, calendário CalDAV e uma caixa de entrada IMAP/SMTP com triagem de IA.
Hospedar o Odysseus em seu VPS mantém cada conversa, documento, incorporação e e-mail inteiramente em sua própria infraestrutura. Você traz suas próprias chaves de API para OpenAI, OpenRouter ou qualquer endpoint compatível, enquanto a memória persistente e as habilidades evoluem ao longo do tempo, sem taxas por usuário ou aprisionamento tecnológico.
Odysseus: principais recursos
Conversar com Qualquer Modelo
Conecte vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI a partir de uma superfície de chat unificada.
Runtime do Agente
Um agente baseado em código aberto vem com ferramentas de MCP, web, arquivo, shell, habilidades e memória para que possa executar tarefas completas de ponta a ponta.
Pesquisa Aprofundada
Pesquisas em várias etapas coletam, leem e sintetizam fontes em um relatório visual que você pode navegar e exportar.
Livro de Receitas de Modelos
Verifica o hardware disponível, recomenda modelos GGUF, FP8 e AWQ que realmente se encaixam, depois os baixa e os disponibiliza com um clique.
Memória Persistente e Habilidades
A recuperação de vetor e palavra-chave baseada em ChromaDB fornece ao agente memória de longo prazo e habilidades reutilizáveis que sobrevivem a reinícios.
Documentos, Notas & E-mail
Editor de markdown multi-abas, notas, tarefas, calendário CalDAV e caixa de entrada IMAP/SMTP com triagem de IA em um único espaço de trabalho.
Por que executar Odysseus na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.