Implante Mealie com instalação em um clique.
Gerenciador de receitas auto-hospedado que importa receitas de qualquer URL e as transforma em planos de refeições semanais com listas de compras.
Escolha um plano VPS para Mealie
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mealie
Mealie é um gerenciador de receitas auto-hospedado que importa receitas de qualquer site com um único clique, removendo anúncios e elementos desnecessários para armazenar receitas limpas e pesquisáveis permanentemente no seu servidor. Ele organiza as receitas por tag e culinária, ajusta as porções automaticamente e exibe informações nutricionais — tudo em um modo de cozimento otimizado para dispositivos móveis.
Auto-hospedar o Mealie significa que sua coleção de receitas sobrevive a encerramentos de sites e mudanças de plataforma, todos os membros da família podem acessar a mesma biblioteca, e o planejamento semanal de refeições gera listas de compras consolidadas sem taxas de assinatura.
Mealie: principais recursos
Importar com um clique
Cole qualquer URL de receita e o Mealie extrai automaticamente os ingredientes e as instruções, economizando horas de cópia manual.
Calendário de Planejamento de Refeições
Arraste receitas para um calendário semanal e gere uma lista de compras combinada para todas as refeições planejadas em um clique.
Dimensionamento de receita
Ajuste os tamanhos das porções e todas as quantidades de ingredientes são recalculadas instantaneamente — sem a necessidade de aritmética manual.
Compartilhamento Doméstico
O suporte multiusuário permite que cada membro da família navegue pela mesma biblioteca de receitas e contribua para o plano de refeições.
Armazenamento Permanente
Receitas armazenadas no seu VPS permanecem acessíveis mesmo quando os sites originais mudam, removem conteúdo ou ficam offline.
Por que executar Mealie na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.