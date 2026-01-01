Mealie é um gerenciador de receitas auto-hospedado que importa receitas de qualquer site com um único clique, removendo anúncios e elementos desnecessários para armazenar receitas limpas e pesquisáveis permanentemente no seu servidor. Ele organiza as receitas por tag e culinária, ajusta as porções automaticamente e exibe informações nutricionais — tudo em um modo de cozimento otimizado para dispositivos móveis.

Auto-hospedar o Mealie significa que sua coleção de receitas sobrevive a encerramentos de sites e mudanças de plataforma, todos os membros da família podem acessar a mesma biblioteca, e o planejamento semanal de refeições gera listas de compras consolidadas sem taxas de assinatura.