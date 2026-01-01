Kan é um quadro Kanban auto-hospedado e de código aberto, projetado para equipes que desejam controle total sobre os dados de seus projetos. Construído com Next.js e PostgreSQL, ele oferece o fluxo de trabalho familiar de cartões e quadros do Trello, sem a precificação por usuário ou o bloqueio de dados. Quadros, cartões, rótulos e espaços de trabalho em equipe estão todos incluídos de fábrica.

Hospedar o Kan em seu próprio VPS significa que os dados do seu projeto permanecem privados e em uma infraestrutura que você controla. Com suporte para login por e-mail/senha e mais de 20 provedores OAuth — incluindo Google, GitHub e Microsoft —, sua equipe pode começar a colaborar sem configuração adicional.