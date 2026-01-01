Implante Kan com um clique.
Quadro Kanban e ferramenta de gerenciamento de projetos de código aberto, construídos como uma alternativa ao Trello que prioriza a privacidade.
Escolha um plano VPS para Kan
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kan
Kan é um quadro Kanban auto-hospedado e de código aberto, projetado para equipes que desejam controle total sobre os dados de seus projetos. Construído com Next.js e PostgreSQL, ele oferece o fluxo de trabalho familiar de cartões e quadros do Trello, sem a precificação por usuário ou o bloqueio de dados. Quadros, cartões, rótulos e espaços de trabalho em equipe estão todos incluídos de fábrica.
Hospedar o Kan em seu próprio VPS significa que os dados do seu projeto permanecem privados e em uma infraestrutura que você controla. Com suporte para login por e-mail/senha e mais de 20 provedores OAuth — incluindo Google, GitHub e Microsoft —, sua equipe pode começar a colaborar sem configuração adicional.
Kan: principais recursos
Quadros Kanban
Organize o trabalho entre quadros e cartões com etiquetas, filtros e arrastar e soltar para qualquer fluxo de trabalho de equipe.
Espaços de trabalho da equipe
Convide membros para espaços de trabalho compartilhados com controles de visibilidade do quadro para que as pessoas certas vejam os projetos certos.
Importar Trello
Migre os quadros existentes do Trello diretamente para o Kan para preservar o histórico do projeto sem a necessidade de reinserção manual.
Autenticação flexível
Faça login com e-mail/senha ou qualquer um dos mais de 20 provedores OAuth, incluindo Google, GitHub e Microsoft.
Rastreamento de atividade
Logs de atividade do cartão e tópicos de comentários mantêm um histórico completo de cada alteração e discussão em um só lugar.
Por que executar Kan na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.