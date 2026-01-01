Implante o ExpenseOwl com um clique.
Leve gerenciador de despesas auto-hospedado com gráficos de painel, gerenciamento de categorias e importação/exportação de CSV — sem necessidade de banco de dados.
Escolha um plano VPS para ExpenseOwl
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ExpenseOwl
ExpenseOwl é um aplicativo de controle de despesas minimalista e auto-hospedado que armazena todos os dados em arquivos JSON locais, sem a necessidade de um banco de dados externo. Ele oferece um painel limpo com gráficos de pizza e resumos de fluxo de caixa, uma tabela de despesas classificável para revisar as entradas, e um painel de configurações para gerenciar categorias, moeda e importação/exportação de dados.
Auto-hospedar o ExpenseOwl em seu próprio VPS significa que seus registros financeiros pessoais nunca saem da sua infraestrutura. O design leve é implementado em segundos, sem a necessidade de manter um serviço de banco de dados, tornando-o uma das maneiras mais simples de ter total controle sobre seus dados financeiros pessoais.
ExpenseOwl: principais recursos
Painel de Gastos
Gráficos de pizza e resumos de fluxo de caixa oferecem uma análise visual instantânea dos padrões de gastos em todas as categorias rastreadas.
Gerenciamento de Categoria
Defina e edite categorias de despesas personalizadas no painel de configurações para corresponder ao seu sistema de orçamento pessoal ou doméstico.
Importação e Exportação de CSV
Mova dados para dentro e para fora do ExpenseOwl usando arquivos CSV — útil para importar histórico de outros aplicativos ou criar backups portáteis.
Não é necessário banco de dados
Todos os dados de despesas são armazenados em arquivos JSON locais no volume nomeado, então não há serviço Postgres ou MySQL para configurar ou manter.
Suporte PWA
Instale o ExpenseOwl como um Aplicativo Web Progressivo no desktop ou celular para uma experiência de aplicativo nativo diretamente do navegador.
Por que executar ExpenseOwl na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.