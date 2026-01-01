ExpenseOwl é um aplicativo de controle de despesas minimalista e auto-hospedado que armazena todos os dados em arquivos JSON locais, sem a necessidade de um banco de dados externo. Ele oferece um painel limpo com gráficos de pizza e resumos de fluxo de caixa, uma tabela de despesas classificável para revisar as entradas, e um painel de configurações para gerenciar categorias, moeda e importação/exportação de dados.

Auto-hospedar o ExpenseOwl em seu próprio VPS significa que seus registros financeiros pessoais nunca saem da sua infraestrutura. O design leve é implementado em segundos, sem a necessidade de manter um serviço de banco de dados, tornando-o uma das maneiras mais simples de ter total controle sobre seus dados financeiros pessoais.