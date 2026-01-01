Implante evcc com um clique.
Controlador de carregamento de VE com reconhecimento solar e gerenciador de energia residencial para centenas de wallboxes, inversores e veículos.
Escolha um plano VPS para evcc
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com evcc
evcc é um controlador de carga de VE de código aberto e sistema de gerenciamento de energia residencial que prioriza o carregamento do seu veículo elétrico com energia solar autoproduzida em vez de eletricidade da rede. Ele se conecta a centenas de wallboxes, inversores solares, sistemas de armazenamento de bateria, medidores inteligentes e APIs de veículos para coordenar o carregamento com base no excedente fotovoltaico em tempo real, tarifas dinâmicas de eletricidade e estado de carga da bateria.
Hospedar o evcc em seu próprio VPS mantém as credenciais do dispositivo, histórico de carregamento e lógica de automação inteiramente sob seu controle, remove qualquer dependência de serviços de nuvem de fornecedores e garante que suas estratégias de carregamento continuem funcionando de forma confiável sempre que o sol estiver brilhando.
evcc: principais recursos
Carregamento de excedente solar
Carrega seu VE com o excesso de energia fotovoltaica em tempo real, maximizando o autoconsumo e minimizando as importações da rede.
Suporte a tarifas dinâmicas
Agenda o carregamento durante as horas mais baratas de tarifas dinâmicas de eletricidade, como Tibber, aWATTar e Octopus.
Centenas de dispositivos
Integra-se com carregadores, medidores, inversores e veículos da ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei e muitos outros.
Configuração via navegador
Configure wallboxes, veículos, medidores e pontos de carga através de uma interface web guiada, sem editar arquivos YAML manualmente.
Suporte a bateria residencial
Coordena o carregamento de veículos elétricos com o estado de carga da bateria doméstica para que a bateria da sua casa não seja esgotada para alimentar o carro.
REST e MQTT APIs
Expõe uma API REST e MQTT completa para Home Assistant, openHAB, Node-RED e automações personalizadas.
Por que executar evcc na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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