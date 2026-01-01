evcc é um controlador de carga de VE de código aberto e sistema de gerenciamento de energia residencial que prioriza o carregamento do seu veículo elétrico com energia solar autoproduzida em vez de eletricidade da rede. Ele se conecta a centenas de wallboxes, inversores solares, sistemas de armazenamento de bateria, medidores inteligentes e APIs de veículos para coordenar o carregamento com base no excedente fotovoltaico em tempo real, tarifas dinâmicas de eletricidade e estado de carga da bateria.

Hospedar o evcc em seu próprio VPS mantém as credenciais do dispositivo, histórico de carregamento e lógica de automação inteiramente sob seu controle, remove qualquer dependência de serviços de nuvem de fornecedores e garante que suas estratégias de carregamento continuem funcionando de forma confiável sempre que o sol estiver brilhando.