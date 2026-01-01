Implante Notifiarr com instalação em um clique.
Cliente unificado para Notifiarr.com que conecta sua pilha de mídia com poderosos fluxos de trabalho de notificação e automação.
Escolha um plano VPS para Notifiarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Notifiarr
Notifiarr é um cliente auto-hospedado para o serviço Notifiarr.com, permitindo uma integração profunda entre sua pilha de automação de mídia — incluindo Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Plex — e um sistema de notificação centralizado. Ele atua como a ponte entre seus serviços locais e Notifiarr.com, retransmitindo eventos, acionando fluxos de trabalho personalizados e entregando alertas em tempo real para Discord, Slack e outras plataformas.
Ao executar o cliente Notifiarr em seu próprio VPS, você mantém controle total sobre suas integrações de pilha de mídia sem expor serviços individuais à internet. Configure tudo através de uma interface web limpa, monitore a saúde do sistema e direcione as notificações exatamente para onde você precisa delas.
Notifiarr: principais recursos
Integração do Starr App
Conecte Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e mais para retransmitir eventos de mídia e acionar notificações personalizadas automaticamente.
Notificações do Discord
Envie notificações ricas e personalizáveis para canais do Discord com arte de mídia, metadados e botões de ação.
Monitoramento da Saúde do Sistema
Monitore o espaço em disco, CPU, memória e a saúde da unidade a partir de um único painel com alertas automatizados.
Plex & Tautulli Suporte
Receba atualizações do que está sendo reproduzido, eventos de reprodução e notificações de atividade do usuário diretamente do seu Plex Media Server.
Alertas Multiplataforma
Encaminhe notificações para Slack, Telegram, e-mail e outras plataformas, juntamente com o Discord, para entrega flexível.
Por que executar Notifiarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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