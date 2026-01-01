Notifiarr é um cliente auto-hospedado para o serviço Notifiarr.com, permitindo uma integração profunda entre sua pilha de automação de mídia — incluindo Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e Plex — e um sistema de notificação centralizado. Ele atua como a ponte entre seus serviços locais e Notifiarr.com, retransmitindo eventos, acionando fluxos de trabalho personalizados e entregando alertas em tempo real para Discord, Slack e outras plataformas.

Ao executar o cliente Notifiarr em seu próprio VPS, você mantém controle total sobre suas integrações de pilha de mídia sem expor serviços individuais à internet. Configure tudo através de uma interface web limpa, monitore a saúde do sistema e direcione as notificações exatamente para onde você precisa delas.