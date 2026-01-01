Implante NZBHydra2 com instalação em um clique.
Mecanismo de metabusca Usenet que agrega dezenas de indexadores por trás de um único endpoint de API Newznab unificado.
Escolha um plano VPS para NZBHydra2
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NZBHydra2
NZBHydra2 é um meta-mecanismo de busca Usenet que permite consultar dezenas de indexadores — tanto provedores Newznab específicos do Usenet quanto indexadores de torrent Torznab — a partir de uma interface web unificada e através de uma única API compatível com Newznab. Ele deduplica resultados entre provedores, aplica suas preferências de qualidade e categoria, armazena pesquisas em cache e expõe tudo através de um endpoint que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e outras ferramentas de automação podem acessar diretamente.
Hospedar o NZBHydra2 em um VPS dá à sua pilha Arr um agregador único, rápido e controlado pelo proprietário, em vez de apontar cada downloader para cada indexador individualmente — configuração mais simples, menos chamadas de API por provedor e estatísticas centralizadas sobre quais indexadores realmente entregam.
NZBHydra2: principais recursos
Endpoint Newznab Unificado
Agrega dezenas de indexadores por trás de uma única API Newznab e Torznab para que Sonarr, Radarr e Lidarr precisem de apenas uma entrada em vez de muitas.
Desduplicação entre provedores
Reconhece lançamentos duplicados entre indexadores, os classifica de acordo com suas regras de prioridade e exibe apenas o melhor resultado por grupo de lançamento.
Cache de pesquisa e estatísticas
Armazena em cache pesquisas recentes e rastreia a taxa de acertos por indexador, o tempo de resposta e as contagens de captura para que você possa ver quais provedores estão contribuindo.
Filtragem flexível de resultados
Filtros de qualidade por categoria, idioma, idade e tamanho mantêm lançamentos de baixa qualidade fora do seu pipeline de automação Arr.
Contas multiusuário
Contas opcionais por usuário com permissões baseadas em função permitem que vários membros da família compartilhem o mesmo agregador sem cruzar a visibilidade.
Por que executar NZBHydra2 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.