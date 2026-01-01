NZBHydra2 é um meta-mecanismo de busca Usenet que permite consultar dezenas de indexadores — tanto provedores Newznab específicos do Usenet quanto indexadores de torrent Torznab — a partir de uma interface web unificada e através de uma única API compatível com Newznab. Ele deduplica resultados entre provedores, aplica suas preferências de qualidade e categoria, armazena pesquisas em cache e expõe tudo através de um endpoint que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr e outras ferramentas de automação podem acessar diretamente.

Hospedar o NZBHydra2 em um VPS dá à sua pilha Arr um agregador único, rápido e controlado pelo proprietário, em vez de apontar cada downloader para cada indexador individualmente — configuração mais simples, menos chamadas de API por provedor e estatísticas centralizadas sobre quais indexadores realmente entregam.