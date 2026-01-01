Implante Spacedrive com instalação de um clique.
Gerenciador de arquivos de código aberto que unifica seus arquivos em unidades locais, armazenamento externo e nuvem em uma única biblioteca pesquisável.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Spacedrive
Spacedrive é um sistema de arquivos distribuído virtual (VDFS) que cria um catálogo único e inteligente de todos os seus arquivos — independentemente de onde eles estejam. Unidades locais, armazenamento externo e serviços de nuvem são unificados em um único banco de dados pesquisável com marcação, filtros de metadados, detecção de duplicatas e geração de miniaturas. Ao contrário dos exploradores de arquivos tradicionais, o Spacedrive trata toda a sua biblioteca digital como dados estruturados que você pode consultar e organizar em escala.
Hospedar o servidor Spacedrive em seu próprio VPS oferece um hub permanente e sempre ativo para seu sistema de organização de arquivos com autenticação de administrador integrada — sem fazer upload dos seus dados para nenhuma nuvem de terceiros.
Spacedrive: principais recursos
Biblioteca de arquivos unificada
Indexa arquivos em unidades locais, armazenamento externo e locais na nuvem em um único banco de dados pesquisável — chega de procurar em vários lugares.
Marcação inteligente
Organize arquivos com tags personalizadas e filtros de metadados para que você possa encontrar exatamente o que precisa, independentemente de onde esteja armazenado.
Detecção de duplicatas
Identifica automaticamente arquivos duplicados em toda a sua biblioteca, ajudando você a recuperar espaço de armazenamento e manter sua coleção organizada.
Pré-visualizações de mídia
Gera miniaturas e prévias para fotos e vídeos, para que você possa navegar pela sua biblioteca visualmente sem abrir arquivos individuais.
Sincronização ponto a ponto
Sincroniza sua biblioteca organizada em vários dispositivos para que suas tags, coleções e metadados estejam sempre atualizados em todos os lugares.
Por que executar Spacedrive na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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