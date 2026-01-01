Spacedrive é um sistema de arquivos distribuído virtual (VDFS) que cria um catálogo único e inteligente de todos os seus arquivos — independentemente de onde eles estejam. Unidades locais, armazenamento externo e serviços de nuvem são unificados em um único banco de dados pesquisável com marcação, filtros de metadados, detecção de duplicatas e geração de miniaturas. Ao contrário dos exploradores de arquivos tradicionais, o Spacedrive trata toda a sua biblioteca digital como dados estruturados que você pode consultar e organizar em escala.

Hospedar o servidor Spacedrive em seu próprio VPS oferece um hub permanente e sempre ativo para seu sistema de organização de arquivos com autenticação de administrador integrada — sem fazer upload dos seus dados para nenhuma nuvem de terceiros.