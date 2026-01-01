Implante o Neko com um clique.
Navegador virtual auto-hospedado que transmite uma sessão compartilhada para múltiplos usuários em tempo real via WebRTC.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Neko
Neko é um navegador virtual auto-hospedado que transmite uma sessão de navegador ao vivo via WebRTC para que vários usuários possam visualizá-lo e controlá-lo simultaneamente. Originalmente construído para assistir a vídeos juntos, ele se tornou uma plataforma versátil de navegador remoto, suportando Firefox, Chromium e outros motores com armazenamento de perfil persistente.
Hospedar Neko em seu próprio VPS coloca você no controle de quem pode acessar a sessão, mantém seu IP residencial privado e fornece a largura de banda de upload necessária para transmitir sem problemas para cada espectador conectado, sem depender de serviços de compartilhamento de tela de terceiros.
Neko: principais recursos
Streaming WebRTC em Tempo Real
O streaming de latência ultrabaixa faz com que a interação remota do navegador pareça tão responsiva quanto a navegação local, mesmo para múltiplos espectadores simultâneos.
Controle Multi-usuário
Vários usuários podem compartilhar o controle do cursor e a entrada do teclado na mesma sessão, com indicadores visuais mostrando a posição do cursor de cada participante.
Acesso Baseado em Função
As funções de administrador e membro permitem que você conceda ou revogue o controle em tempo real, mantendo operações sensíveis protegidas enquanto permite a navegação colaborativa.
Perfil de Navegador Persistente
Configurações do navegador, favoritos e dados de sessão são armazenados em um volume nomeado para que seu navegador virtual continue exatamente de onde parou após as reinicializações.
Motores de Navegador Flexíveis
Escolha entre Firefox, Chromium, ungoogled-chromium e outras variantes para atender às suas necessidades de privacidade, compatibilidade ou requisitos de recursos.
Por que executar Neko na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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