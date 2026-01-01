Neko é um navegador virtual auto-hospedado que transmite uma sessão de navegador ao vivo via WebRTC para que vários usuários possam visualizá-lo e controlá-lo simultaneamente. Originalmente construído para assistir a vídeos juntos, ele se tornou uma plataforma versátil de navegador remoto, suportando Firefox, Chromium e outros motores com armazenamento de perfil persistente.

Hospedar Neko em seu próprio VPS coloca você no controle de quem pode acessar a sessão, mantém seu IP residencial privado e fornece a largura de banda de upload necessária para transmitir sem problemas para cada espectador conectado, sem depender de serviços de compartilhamento de tela de terceiros.