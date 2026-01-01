O WhoDB é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados rápida e leve que permite explorar e consultar múltiplos sistemas de banco de dados através de uma única interface web. Ele suporta PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse, tornando-o uma escolha versátil para desenvolvedores e administradores que trabalham com diversas pilhas de dados.

O WhoDB se concentra em simplicidade e velocidade: conecte-se aos seus bancos de dados diretamente da interface, execute consultas, navegue por tabelas e inspecione dados — sem configuração complexa ou software cliente inchado necessário. Opcionalmente, integre modelos de IA como OpenAI ou Ollama para gerar consultas a partir de linguagem natural diretamente na interface.