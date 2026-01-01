Implante WhoDB com instalação em um clique.
Explorador de banco de dados leve e baseado na web para Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis e muito mais.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WhoDB
O WhoDB é uma ferramenta de gerenciamento de banco de dados rápida e leve que permite explorar e consultar múltiplos sistemas de banco de dados através de uma única interface web. Ele suporta PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse, tornando-o uma escolha versátil para desenvolvedores e administradores que trabalham com diversas pilhas de dados.
O WhoDB se concentra em simplicidade e velocidade: conecte-se aos seus bancos de dados diretamente da interface, execute consultas, navegue por tabelas e inspecione dados — sem configuração complexa ou software cliente inchado necessário. Opcionalmente, integre modelos de IA como OpenAI ou Ollama para gerar consultas a partir de linguagem natural diretamente na interface.
WhoDB: principais recursos
Suporte a múltiplos bancos de dados
Conecte-se a PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch e ClickHouse a partir de uma interface unificada.
Consultas assistidas por IA
Use OpenAI, Anthropic ou um modelo Ollama local para gerar consultas SQL e NoSQL a partir de prompts de linguagem natural diretamente no editor.
Navegação e edição de tabelas
Navegue, filtre, pagine e edite linhas entre tabelas e coleções, tornando a inspeção e correção de dados rotineiras rápidas e intuitivas.
Implantação leve
É entregue como um único container Docker sem dependências externas, então ele inicia em segundos e adiciona uma sobrecarga mínima ao seu VPS.
Por que executar WhoDB na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.