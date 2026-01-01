Plone é um CMS de código aberto maduro e de nível empresarial, construído sobre uma sólida base Python. Ele alimenta milhares de sites em agências governamentais, universidades, ONGs e corporações globais, com um histórico de mais de 20 anos sem uma única vulnerabilidade de execução remota de código relatada. O Plone 6 vem com a Classic UI — um ambiente editorial completo com controle de acesso granular baseado em funções, conteúdo multilíngue, versionamento e um rico ecossistema de complementos que excede 300 pacotes.

Auto-hospedar o Plone em seu servidor VPS oferece a você a propriedade completa do seu conteúdo e dados do usuário, sem licenciamento por usuário, e a flexibilidade de estender a plataforma através de complementos Python e uma API REST que impulsiona fluxos de trabalho de publicação headless e híbridos.