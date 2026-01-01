Implante o Plone com um clique.
Sistema de gerenciamento de conteúdo seguro, de código aberto, confiável para governos, universidades e empresas há mais de duas décadas.
Escolha um plano VPS para Plone
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Plone
Plone é um CMS de código aberto maduro e de nível empresarial, construído sobre uma sólida base Python. Ele alimenta milhares de sites em agências governamentais, universidades, ONGs e corporações globais, com um histórico de mais de 20 anos sem uma única vulnerabilidade de execução remota de código relatada. O Plone 6 vem com a Classic UI — um ambiente editorial completo com controle de acesso granular baseado em funções, conteúdo multilíngue, versionamento e um rico ecossistema de complementos que excede 300 pacotes.
Auto-hospedar o Plone em seu servidor VPS oferece a você a propriedade completa do seu conteúdo e dados do usuário, sem licenciamento por usuário, e a flexibilidade de estender a plataforma através de complementos Python e uma API REST que impulsiona fluxos de trabalho de publicação headless e híbridos.
Plone: principais recursos
Segurança empresarial
Plone tem um histórico de segurança de 20 anos e uma equipe de segurança dedicada — tornando-o o CMS de escolha para organizações governamentais e de saúde que não podem se dar ao luxo de ter violações.
Controle de Acesso Granular
Defina funções e permissões em qualquer nível da árvore de conteúdo, para que editores, revisores e leitores vejam e modifiquem apenas o que estão autorizados a acessar.
Versionamento Completo de Conteúdo
Cada alteração de conteúdo é rastreada e reversível — compare versões, restaure estados anteriores e mantenha um registro de auditoria completo sem plugins extras.
Suporte multilíngue
Gerencie conteúdo em vários idiomas com fluxos de trabalho de tradução integrados, navegação com reconhecimento de idioma e controles de publicação por idioma.
REST API
A camada plone.restapi expõe todo o conteúdo e configuração como endpoints JSON, possibilitando publicação headless, aplicativos móveis e integrações de terceiros.
Ecossistema de Complementos Extensível
Mais de 300 complementos da comunidade cobrem e-commerce, autenticação LDAP, pesquisa avançada e fluxos de trabalho personalizados — todos instaláveis sem fazer fork do core.
Por que executar Plone na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.