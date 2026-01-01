Implante o Universal Media Server com instalação em um clique.
Servidor de mídia de código aberto compatível com DLNA para streaming de vídeos, músicas e fotos para qualquer TV, console ou reprodutor compatível.
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O que você pode criar com Universal Media Server
Universal Media Server é um servidor de mídia de código aberto, compatível com DLNA, que transmite vídeos, músicas e fotos para qualquer dispositivo de reprodução compatível — incluindo smart TVs, consoles de jogos, reprodutores de Blu-ray e aplicativos móveis. Ele lida com a transcodificação em tempo real para formatos não suportados pelo dispositivo de destino, usando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth e VLC como backends de processamento.
Uma interface web integrada permite configurar pastas de mídia, perfis de transcodificação e configurações de dispositivos conectados de qualquer navegador. Nenhum banco de dados externo é necessário — o Universal Media Server armazena sua configuração localmente e cria caches de metadados automaticamente. A auto-hospedagem em seu VPS mantém todo o tráfego de mídia sob seu controle.
Universal Media Server: principais recursos
DLNA e UPnP Streaming
Transmite vídeo, áudio e imagens para qualquer dispositivo compatível com DLNA ou UPnP — TVs inteligentes, consoles, reprodutores de Blu-ray e aplicativos móveis.
Transcodificação em tempo real
Converte automaticamente mídias para um formato compatível com o dispositivo de destino usando FFmpeg, MEncoder, VLC e outros transcodificadores incluídos.
Interface de Gerenciamento Web
Configure pastas de mídia, perfis de dispositivo e configurações de transcodificação a partir de uma interface de administração baseada em navegador, sem acesso à linha de comando.
Suporte a formatos amplos
Lida com praticamente todos os formatos de vídeo e áudio, incluindo MKV, AVI, MP4, FLAC e muito mais, com detecção automática de codec por dispositivo.
Não é necessário banco de dados
Caches de configuração e metadados são armazenados como arquivos locais — nenhum serviço de banco de dados separado é necessário para executar o servidor.
Por que executar Universal Media Server na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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