Universal Media Server é um servidor de mídia de código aberto, compatível com DLNA, que transmite vídeos, músicas e fotos para qualquer dispositivo de reprodução compatível — incluindo smart TVs, consoles de jogos, reprodutores de Blu-ray e aplicativos móveis. Ele lida com a transcodificação em tempo real para formatos não suportados pelo dispositivo de destino, usando FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth e VLC como backends de processamento.

Uma interface web integrada permite configurar pastas de mídia, perfis de transcodificação e configurações de dispositivos conectados de qualquer navegador. Nenhum banco de dados externo é necessário — o Universal Media Server armazena sua configuração localmente e cria caches de metadados automaticamente. A auto-hospedagem em seu VPS mantém todo o tráfego de mídia sob seu controle.