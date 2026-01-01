SQLChat é um cliente SQL baseado em chat que se conecta aos seus bancos de dados existentes e permite que você os consulte usando linguagem natural. Em vez de escrever SQL manualmente, você descreve o que deseja em inglês simples e o SQLChat o traduz para uma consulta SQL, a executa e retorna os resultados — tudo dentro de uma interface conversacional. Ele lê automaticamente o esquema do seu banco de dados para que as consultas geradas referenciem nomes reais de tabelas e colunas.

Hospedar o SQLChat em seu VPS significa que as credenciais do banco de dados e os resultados das consultas nunca saem da sua própria infraestrutura. O design sem estado e de serviço único o torna leve e fácil de manter, enquanto o suporte para um endpoint de IA personalizado permite rotear a inferência através de qualquer modelo compatível com OpenAI.