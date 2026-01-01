Implante o SQLChat com um clique.
Cliente SQL baseado em chat com IA que consulta qualquer banco de dados usando inglês simples em vez de escrever SQL.
Escolha um plano VPS para SQLChat
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SQLChat
SQLChat é um cliente SQL baseado em chat que se conecta aos seus bancos de dados existentes e permite que você os consulte usando linguagem natural. Em vez de escrever SQL manualmente, você descreve o que deseja em inglês simples e o SQLChat o traduz para uma consulta SQL, a executa e retorna os resultados — tudo dentro de uma interface conversacional. Ele lê automaticamente o esquema do seu banco de dados para que as consultas geradas referenciem nomes reais de tabelas e colunas.
Hospedar o SQLChat em seu VPS significa que as credenciais do banco de dados e os resultados das consultas nunca saem da sua própria infraestrutura. O design sem estado e de serviço único o torna leve e fácil de manter, enquanto o suporte para um endpoint de IA personalizado permite rotear a inferência através de qualquer modelo compatível com OpenAI.
SQLChat: principais recursos
Consultas em linguagem natural
Descreva o que você quer em linguagem natural e o SQLChat gera o SQL, o executa e retorna os resultados sem exigir que você conheça a sintaxe exata.
Suporte a múltiplos bancos de dados
Conecte-se a MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase e outros bancos de dados a partir de uma única interface sem trocar de ferramentas.
IA com reconhecimento de esquema
O SQLChat lê automaticamente o esquema do seu banco de dados, permitindo que a IA gere consultas precisas que referenciam nomes reais de tabelas e colunas.
Endpoint de IA personalizado
Aponte o SQLChat para qualquer endpoint de API compatível com OpenAI, incluindo modelos auto-hospedados via Ollama, para manter a inferência de IA em sua própria infraestrutura.
Implantação sem estado
No modo de usuário único, o SQLChat não armazena dados no lado do servidor — os perfis de conexão ficam no navegador, mantendo a implantação leve e sem dependência de banco de dados.
Por que executar SQLChat na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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