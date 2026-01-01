O Halo é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) moderno e totalmente de código aberto, construído com Spring Boot e PostgreSQL reativo. Ele oferece um rico marketplace de plugins e temas, um editor baseado em blocos, publicação de múltiplos tipos de conteúdo e um console de administração limpo — tornando-o adequado para tudo, desde blogs pessoais até sites de empresas.

Com mais de 39.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo, o Halo é uma das plataformas CMS auto-hospedadas mais amplamente adotadas. A auto-hospedagem em seu próprio VPS oferece controle total sobre seu conteúdo, sem taxas por postagem, e a flexibilidade de estender a plataforma com plugins sem ser limitado por um nível de assinatura.