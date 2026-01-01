Implante Halo com instalação em um clique.
Moderno CMS de código aberto para construir blogs, sites e sites orientados a conteúdo com um marketplace de plugins.
Escolha um plano VPS para Halo
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Halo
O Halo é um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) moderno e totalmente de código aberto, construído com Spring Boot e PostgreSQL reativo. Ele oferece um rico marketplace de plugins e temas, um editor baseado em blocos, publicação de múltiplos tipos de conteúdo e um console de administração limpo — tornando-o adequado para tudo, desde blogs pessoais até sites de empresas.
Com mais de 39.000 estrelas no GitHub e desenvolvimento ativo, o Halo é uma das plataformas CMS auto-hospedadas mais amplamente adotadas. A auto-hospedagem em seu próprio VPS oferece controle total sobre seu conteúdo, sem taxas por postagem, e a flexibilidade de estender a plataforma com plugins sem ser limitado por um nível de assinatura.
Halo: principais recursos
Marketplace de plugins
Estenda o Halo com plugins da comunidade para SEO, comentários, pesquisa, compartilhamento social e muito mais — instalados diretamente do console de administração.
Sistema de temas
Altere ou personalize a aparência do seu site com um motor de temas completo e um mercado de temas da comunidade ativo.
Editor de blocos
Crie conteúdo rico com um editor de blocos moderno que suporta imagens, incorporações, blocos de código e layouts personalizados sem precisar tocar em HTML.
Múltiplos tipos de conteúdo
Publique posts, páginas e momentos (microblogs) a partir de uma única plataforma, atendendo às necessidades de conteúdo de formato longo e curto.
REST e GraphQL APIs
Exponha seu conteúdo através de APIs integradas para alimentar implantações headless, aplicativos móveis ou integrações de terceiros.
Por que executar Halo na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.