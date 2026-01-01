Implante o Trek com um clique.
Planejador de viagens colaborativo em tempo real auto-hospedado com mapas interativos, orçamentos, listas de bagagem, diários e assistência de IA.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Trek
Trek é uma plataforma de planejamento de viagens de código aberto e auto-hospedada que combina colaboração em tempo real com tudo o que você precisa para organizar uma viagem em uma única interface. Planejadores diários de arrastar e soltar, mapas interativos com marcadores de fotos, previsões do tempo, orçamentos em várias moedas, listas de bagagem e um diário de viagem estilo revista, tudo isso ao lado de reservas, armazenamento de documentos e exportação de PDF.
Ao contrário de aplicativos de planejamento comerciais que bloqueiam seus itinerários e fotos por trás de níveis de assinatura, o Trek funciona inteiramente em uma infraestrutura que você controla. A sincronização WebSocket em tempo real mantém companheiros e membros da família coordenados à medida que os planos evoluem, o login único OIDC opcional se integra a provedores de identidade existentes, e um servidor MCP integrado permite que assistentes de IA ajudem a planejar, fazer as malas e orçar sem enviar dados confidenciais a terceiros.
Trek: principais recursos
Colaboração em tempo real
A sincronização WebSocket envia cada edição de itinerário, nota e alteração de orçamento para cada viajante conectado instantaneamente, para que os co-planejadores sempre vejam o mesmo plano.
Mapas de viagem interativos
Mapas Leaflet ou Mapbox GL com edifícios 3D, terreno, visualização de rotas, marcadores de fotos e agrupamento transformam itinerários planos em um plano visual.
Orçamentos e listas de embalagem
Acompanhe despesas por categoria com divisões por pessoa e por dia, suporte a múltiplas moedas, modelos de lista de embalagem e rastreamento opcional do peso da bagagem.
Diário de viagem e atlas
Registre viagens em um diário estilo revista com fotos e estados de espírito, e visualize países visitados, sequências e estatísticas em um mapa-múndi.
SSO e 2FA
Conecte qualquer provedor OIDC — Google, Apple, Authentik, Keycloak — e proteja as contas com autenticação de dois fatores baseada em TOTP e códigos de backup.
IA via servidor MCP
Servidor MCP autenticado com OAuth 2.1 e mais de 150 ferramentas permite que assistentes de IA criem viagens, montem listas de bagagem e gerenciem orçamentos com permissões de escopo.
Por que executar Trek na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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