Trek é uma plataforma de planejamento de viagens de código aberto e auto-hospedada que combina colaboração em tempo real com tudo o que você precisa para organizar uma viagem em uma única interface. Planejadores diários de arrastar e soltar, mapas interativos com marcadores de fotos, previsões do tempo, orçamentos em várias moedas, listas de bagagem e um diário de viagem estilo revista, tudo isso ao lado de reservas, armazenamento de documentos e exportação de PDF.

Ao contrário de aplicativos de planejamento comerciais que bloqueiam seus itinerários e fotos por trás de níveis de assinatura, o Trek funciona inteiramente em uma infraestrutura que você controla. A sincronização WebSocket em tempo real mantém companheiros e membros da família coordenados à medida que os planos evoluem, o login único OIDC opcional se integra a provedores de identidade existentes, e um servidor MCP integrado permite que assistentes de IA ajudem a planejar, fazer as malas e orçar sem enviar dados confidenciais a terceiros.