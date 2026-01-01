LazyLibrarian é a contraparte focada em livros de Sonarr e Radarr — um servidor de automação auto-hospedado que monitora seus autores favoritos, rastreia lançamentos de livros individuais, pesquisa indexadores de Usenet e torrent por arquivos correspondentes, e entrega os lançamentos escolhidos para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, ou qualquer outro gerenciador de downloads que você já utilize.

Hospedar o LazyLibrarian em um VPS lhe dá um bibliotecário 24 horas que captura novos lançamentos no momento em que aparecem, deduplica contra sua biblioteca Calibre existente, e renomeia e marca tudo automaticamente para que sua coleção de ebooks e audiolivros permaneça organizada sem trabalho manual.