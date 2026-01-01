Implante LazyLibrarian com instalação em um clique.
Ferramenta de automação que rastreia autores, encontra ebooks e audiolivros, e os entrega aos seus gerenciadores de download.
Escolha um plano VPS para LazyLibrarian
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LazyLibrarian
LazyLibrarian é a contraparte focada em livros de Sonarr e Radarr — um servidor de automação auto-hospedado que monitora seus autores favoritos, rastreia lançamentos de livros individuais, pesquisa indexadores de Usenet e torrent por arquivos correspondentes, e entrega os lançamentos escolhidos para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, ou qualquer outro gerenciador de downloads que você já utilize.
Hospedar o LazyLibrarian em um VPS lhe dá um bibliotecário 24 horas que captura novos lançamentos no momento em que aparecem, deduplica contra sua biblioteca Calibre existente, e renomeia e marca tudo automaticamente para que sua coleção de ebooks e audiolivros permaneça organizada sem trabalho manual.
LazyLibrarian: principais recursos
Rastreamento e descoberta de autores
Adicione autores pelo nome e o LazyLibrarian constrói a bibliografia completa deles a partir de Goodreads, Google Books, OpenLibrary e outras fontes.
Suporte para audiolivros e e-books
Gerencia formatos de audiolivro e e-book com regras de qualidade e fonte separadas para cada um, assim, uma única instância gerencia duas bibliotecas.
Integração Calibre e Goodreads
Importa sua biblioteca Calibre existente para evitar duplicatas, sincroniza listas de leitura/desejo de leitura do Goodreads e atualiza metadados automaticamente.
Suporte nativo a indexador
Plugins integrados para NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, e dezenas de indexadores Usenet e de torrent via Newznab e Torznab.
Acompanhamento de revistas e séries
Monitora revistas baseadas em edições e séries de vários livros, enfileirando novos lançamentos assim que chegam aos indexadores, sem buscas manuais.
Por que executar LazyLibrarian na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.