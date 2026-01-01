Trudesk é uma plataforma de central de ajuda de código aberto construída com Node.js e MongoDB, projetada para manter as operações de suporte organizadas e diretas. Ela oferece uma interface limpa de gerenciamento de tickets onde as equipes podem criar, atribuir, priorizar e resolver solicitações de suporte sem a complexidade das alternativas empresariais. A integração com Elasticsearch permite uma pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets e atividades.

Hospedar o Trudesk por conta própria em seu próprio VPS mantém todos os dados do cliente sob seu controle, sem taxas por usuário ou compartilhamento de dados com terceiros. O primeiro visitante completa o assistente de configuração para configurar a conexão do banco de dados e criar a conta de administrador, tornando a implantação inicial simples e segura.