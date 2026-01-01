Implante o Trudesk com um clique.
Solução de central de atendimento e tickets de código aberto para organizar solicitações de suporte e manter as cargas de trabalho gerenciáveis.
Escolha um plano VPS para Trudesk
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Trudesk
Trudesk é uma plataforma de central de ajuda de código aberto construída com Node.js e MongoDB, projetada para manter as operações de suporte organizadas e diretas. Ela oferece uma interface limpa de gerenciamento de tickets onde as equipes podem criar, atribuir, priorizar e resolver solicitações de suporte sem a complexidade das alternativas empresariais. A integração com Elasticsearch permite uma pesquisa de texto completo rápida em todos os tickets e atividades.
Hospedar o Trudesk por conta própria em seu próprio VPS mantém todos os dados do cliente sob seu controle, sem taxas por usuário ou compartilhamento de dados com terceiros. O primeiro visitante completa o assistente de configuração para configurar a conexão do banco de dados e criar a conta de administrador, tornando a implantação inicial simples e segura.
Trudesk: principais recursos
Gerenciamento de tickets
Crie, atribua e acompanhe tickets de suporte durante todo o seu ciclo de vida, com níveis de prioridade, atualizações de status e atribuição de equipe.
Pesquisa de texto completo
A pesquisa com tecnologia Elasticsearch permite que os agentes encontrem instantaneamente tickets, comentários e histórico em toda a central de ajuda.
Colaboração em equipe
Atribua tickets a agentes ou grupos específicos, adicione notas internas e acompanhe todas as atividades em um tópico de conversa unificado.
Acesso baseado em função
Controle o que agentes e clientes podem ver e fazer com funções de usuário e grupos de permissão configuráveis.
Sistema de Notificações
Mantenha agentes e clientes informados com notificações por email acionadas por atualizações de tickets, atribuições e mudanças de status.
Por que executar Trudesk na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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