Dozzle é uma interface web de configuração zero para monitorar logs de contêineres Docker em tempo real. Ele descobre automaticamente cada contêiner no host e transmite sua saída diretamente para uma interface de navegador limpa e responsiva — sem agentes de log, sem armazenamento externo, sem configuração além de montar o socket Docker.

Desenvolvedores o utilizam para observar múltiplos serviços simultaneamente durante a depuração, enquanto operadores confiam nele para uma triagem rápida de incidentes. Pesquisa e filtragem poderosas facilitam o isolamento das linhas de log exatas que você precisa sem sair do navegador. Com uso mínimo de recursos e sem dependências de banco de dados, o Dozzle executa confortavelmente junto com cargas de trabalho de produção em qualquer VPS.