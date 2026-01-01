Implante Dozzle com um clique.
Interface web leve para visualização de logs de contêineres Docker em tempo real, com descoberta instantânea de contêineres e sem necessidade de configuração.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Dozzle
Dozzle é uma interface web de configuração zero para monitorar logs de contêineres Docker em tempo real. Ele descobre automaticamente cada contêiner no host e transmite sua saída diretamente para uma interface de navegador limpa e responsiva — sem agentes de log, sem armazenamento externo, sem configuração além de montar o socket Docker.
Desenvolvedores o utilizam para observar múltiplos serviços simultaneamente durante a depuração, enquanto operadores confiam nele para uma triagem rápida de incidentes. Pesquisa e filtragem poderosas facilitam o isolamento das linhas de log exatas que você precisa sem sair do navegador. Com uso mínimo de recursos e sem dependências de banco de dados, o Dozzle executa confortavelmente junto com cargas de trabalho de produção em qualquer VPS.
Dozzle: principais recursos
Streaming de logs em tempo real
Transmite a saída do contêiner ao vivo diretamente para o navegador com rolagem automática, para que você veja novas linhas de log no momento em que são escritas.
Descoberta instantânea de containers
Detecta automaticamente todos os contêineres em execução no servidor — nenhuma configuração manual é necessária para começar a visualizar os logs.
Pesquisa e filtragem
Pesquise o conteúdo do log por palavra-chave ou filtre por nome do contêiner e intervalo de tempo para isolar rapidamente erros e eventos relevantes.
Visualização multicontêiner
Monitore vários serviços lado a lado em uma única janela do navegador, reduzindo a troca de contexto durante as sessões de depuração.
Zero dependências externas
Requer apenas o socket Docker — sem banco de dados, sem coletor de logs e sem processos de agente consumindo recursos adicionais.
Por que executar Dozzle na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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