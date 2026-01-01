Kestra é uma plataforma de orquestração de fluxos de trabalho de código aberto e orientada a eventos, construída para engenheiros que precisam agendar, executar e monitorar pipelines complexos sem escrever código de infraestrutura repetitivo. Ela combina uma definição de fluxo de trabalho declarativa baseada em YAML com um editor visual em tempo real, um gráfico de topologia ao vivo e repetição de execução — tornando-a acessível para iniciantes e poderosa o suficiente para equipes de engenharia de dados em larga escala.

Auto-hospedar Kestra no seu VPS oferece fluxos de trabalho ilimitados, soberania total dos dados e a capacidade de se conectar a qualquer serviço interno ou banco de dados sem expor credenciais a um fornecedor SaaS. A biblioteca de plugins incorporada cobre mais de 400 integrações prontas para uso.