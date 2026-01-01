Implante Kestra com instalação em um clique.
Plataforma de orquestração de fluxo de trabalho de código aberto que permite criar, agendar e monitorar pipelines de dados e fluxos de trabalho de automação com um editor visual.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kestra
Kestra é uma plataforma de orquestração de fluxos de trabalho de código aberto e orientada a eventos, construída para engenheiros que precisam agendar, executar e monitorar pipelines complexos sem escrever código de infraestrutura repetitivo. Ela combina uma definição de fluxo de trabalho declarativa baseada em YAML com um editor visual em tempo real, um gráfico de topologia ao vivo e repetição de execução — tornando-a acessível para iniciantes e poderosa o suficiente para equipes de engenharia de dados em larga escala.
Auto-hospedar Kestra no seu VPS oferece fluxos de trabalho ilimitados, soberania total dos dados e a capacidade de se conectar a qualquer serviço interno ou banco de dados sem expor credenciais a um fornecedor SaaS. A biblioteca de plugins incorporada cobre mais de 400 integrações prontas para uso.
Kestra: principais recursos
Editor Visual de Fluxo de Trabalho
Crie e edite fluxos de trabalho em uma visualização de topologia baseada em navegador que renderiza ao vivo enquanto você digita YAML — nenhuma ferramenta de diagramação separada é necessária.
Gatilhos Acionados por Eventos
Acione fluxos de trabalho em agendamentos, webhooks, chegadas de arquivos, eventos de fila de mensagens ou alterações de banco de dados com tipos de gatilho integrados.
Mais de 400 Plugins
Conecte-se a AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs e dezenas de bancos de dados sem escrever código de conector.
Reprodução da Execução
Reexecutar qualquer execução anterior de qualquer tarefa, inspecionar entradas e saídas em cada etapa e depurar falhas sem reiniciar todo o pipeline.
Execução de tarefas paralelas
Execute grupos de tarefas em paralelo ou em sequência dentro do mesmo fluxo de trabalho para maximizar o rendimento e minimizar a latência da pipeline de ponta a ponta.
Por que executar Kestra na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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