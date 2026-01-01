OHDSI Atlas é o padrão de comunidade aberto para conduzir pesquisas observacionais em dados de saúde em nível de paciente convertidos para o Modelo de Dados Comum OMOP. Pesquisadores o utilizam para construir coortes de pacientes, explorar vocabulários médicos padronizados, projetar estudos de estimativa de efeito em nível populacional e caracterizar a história natural da doença sem escrever SQL.

Auto-hospedar o Atlas em seu próprio VPS dá controle total sobre os designs de estudo, definições de coorte e conjuntos de resultados, enquanto é entregue pré-carregado com o CDM OMOP sintético Eunomia para que possa explorar o fluxo de trabalho imediatamente. O back-end WebAPI incluído e o banco de dados PostgreSQL fazem com que cada recurso do Atlas funcione de imediato, sem a necessidade de configuração separada de um data warehouse.