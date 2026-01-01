Implante OHDSI Atlas com instalação de um clique.
Plataforma web de código aberto para pesquisa observacional em saúde no modelo de dados comum OMOP.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OHDSI Atlas
OHDSI Atlas é o padrão de comunidade aberto para conduzir pesquisas observacionais em dados de saúde em nível de paciente convertidos para o Modelo de Dados Comum OMOP. Pesquisadores o utilizam para construir coortes de pacientes, explorar vocabulários médicos padronizados, projetar estudos de estimativa de efeito em nível populacional e caracterizar a história natural da doença sem escrever SQL.
Auto-hospedar o Atlas em seu próprio VPS dá controle total sobre os designs de estudo, definições de coorte e conjuntos de resultados, enquanto é entregue pré-carregado com o CDM OMOP sintético Eunomia para que possa explorar o fluxo de trabalho imediatamente. O back-end WebAPI incluído e o banco de dados PostgreSQL fazem com que cada recurso do Atlas funcione de imediato, sem a necessidade de configuração separada de um data warehouse.
OHDSI Atlas: principais recursos
OMOP CDM Analytics
Execute definições de coorte, caracterizações e estudos em nível populacional contra qualquer banco de dados convertido para o Modelo de Dados Comum OMOP V5.
Explorador de Vocabulário
Pesquise SNOMED, RxNorm, LOINC e outros vocabulários médicos padrão para construir conjuntos de conceitos que se traduzem de forma limpa entre as fontes de dados.
Criador de Coortes
Defina populações de pacientes com um construtor visual usando critérios de inclusão, exposições a medicamentos e ocorrências de condições sem escrever SQL.
Dados de demonstração da Eunomia
Vem pré-carregado com o conjunto de dados sintéticos OHDSI Eunomia para que a geração de coortes, caracterização e relatórios do Achilles funcionem imediatamente.
Backend da WebAPI
O serviço Spring Boot WebAPI empacotado expõe a API REST completa do OHDSI para acesso programático de R, Python e outros clientes de análise.
Padrão aberto da comunidade
Junta-se a uma rede mundial de pesquisadores aplicando os mesmos métodos em mais de um bilhão de registros de pacientes em parceiros acadêmicos e da indústria.
Por que executar OHDSI Atlas na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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