Implante OpenBao com um clique.
Plataforma de gerenciamento de segredos de código aberto para armazenar com segurança chaves de API, senhas, certificados e outros dados sensíveis.
Escolha um plano VPS para OpenBao
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OpenBao
OpenBao é um fork de código aberto do HashiCorp Vault, impulsionado pela comunidade, construído para fornecer gerenciamento de segredos seguro e centralizado para equipes e aplicações. Ele permite armazenar, acessar e rotacionar segredos dinâmicos, chaves de criptografia e credenciais através de uma API unificada, sem espalhar dados sensíveis por arquivos de configuração ou variáveis de ambiente.
Hospedar o OpenBao em seu próprio VPS significa que seus segredos nunca saem da sua infraestrutura — não há limites de uso, dependência de fornecedor e nenhum risco de um provedor SaaS acessar suas credenciais. Você obtém o conjunto completo de recursos compatíveis com o Vault sob seu controle.
OpenBao: principais recursos
Segredos dinâmicos
Gerar credenciais de curta duração sob demanda para bancos de dados e provedores de nuvem, revogadas automaticamente quando não forem mais necessárias.
Armazenamento de chave-valor criptografado
Armazene segredos arbitrários em repouso com criptografia AES-256-GCM para que valores sensíveis nunca sejam expostos no disco.
Controle de acesso granular
Defina regras de acesso baseadas em políticas que restringem quais serviços e usuários podem ler, escrever ou listar caminhos secretos específicos.
Múltiplos métodos de autenticação
Autentique aplicações e usuários via tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT e outros métodos sem alterar seu fluxo de trabalho.
Registro completo de auditoria
Cada requisição e resposta é registrada em logs de auditoria à prova de adulteração, fornecendo um registro completo para conformidade e resposta a incidentes.
HTTP API e CLI
Integre a recuperação de segredos em qualquer linguagem ou pipeline usando a API REST ou o CLI bao multiplataforma.
Por que executar OpenBao na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.