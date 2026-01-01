OpenBao é um fork de código aberto do HashiCorp Vault, impulsionado pela comunidade, construído para fornecer gerenciamento de segredos seguro e centralizado para equipes e aplicações. Ele permite armazenar, acessar e rotacionar segredos dinâmicos, chaves de criptografia e credenciais através de uma API unificada, sem espalhar dados sensíveis por arquivos de configuração ou variáveis de ambiente.

Hospedar o OpenBao em seu próprio VPS significa que seus segredos nunca saem da sua infraestrutura — não há limites de uso, dependência de fornecedor e nenhum risco de um provedor SaaS acessar suas credenciais. Você obtém o conjunto completo de recursos compatíveis com o Vault sob seu controle.