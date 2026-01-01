O WebThings Gateway é uma implementação de código aberto da especificação Web of Things, originalmente desenvolvida pela Mozilla e agora mantida pela comunidade WebThings. Ele conecta dispositivos de casa inteligente de diferentes ecossistemas em um único painel privado, expondo cada dispositivo como um Web Thing com uma API HTTP e WebSocket padrão.

Executar o WebThings Gateway em seu próprio VPS mantém os dados do dispositivo, regras de automação e configuração de add-ons inteiramente fora das nuvens dos fornecedores. O gateway se comunica com protocolos MQTT e baseados em IP de forma nativa, enquanto os add-ons Zigbee, Z-Wave e Bluetooth permanecem disponíveis para usuários que emparelham o VPS com uma ponte remota ou hardware compatível.