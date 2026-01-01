Implante o WebThings Gateway com instalação de um clique.
Gateway da Web das Coisas de código aberto para unificar e controlar dispositivos de casa inteligente a partir de um painel web privado.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com WebThings Gateway
O WebThings Gateway é uma implementação de código aberto da especificação Web of Things, originalmente desenvolvida pela Mozilla e agora mantida pela comunidade WebThings. Ele conecta dispositivos de casa inteligente de diferentes ecossistemas em um único painel privado, expondo cada dispositivo como um Web Thing com uma API HTTP e WebSocket padrão.
Executar o WebThings Gateway em seu próprio VPS mantém os dados do dispositivo, regras de automação e configuração de add-ons inteiramente fora das nuvens dos fornecedores. O gateway se comunica com protocolos MQTT e baseados em IP de forma nativa, enquanto os add-ons Zigbee, Z-Wave e Bluetooth permanecem disponíveis para usuários que emparelham o VPS com uma ponte remota ou hardware compatível.
WebThings Gateway: principais recursos
API Web das Coisas
Cada dispositivo conectado é exposto através de uma API padrão HTTP e WebSocket Web Things para uso em scripts, painéis e aplicativos de terceiros.
Mecanismo visual de regras
O Editor de regras de arrastar e soltar permite encadear gatilhos e ações em qualquer dispositivo conectado sem escrever código.
Ecossistema de complementos
Instale adaptadores para MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, sensores virtuais e dezenas de outros do diretório de complementos integrado.
Privado por padrão
Todos os dados do dispositivo, logs e automações permanecem no seu VPS, sem conta de fornecedor, sem telemetria e sem a necessidade de retransmissão em nuvem.
Planta baixa e logs
Posicione dispositivos em uma planta personalizada e revise os dados históricos do sensor com o visualizador de logs integrado para solução de problemas.
Voz e acesso HTTPS
Tunelamento opcional, HTTPS e integrações com assistentes de voz permitem que você acesse o gateway com segurança de qualquer lugar.
Por que executar WebThings Gateway na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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